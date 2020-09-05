Елена Исинбаева покорила поклонников стройными ногами в кокетливом мини

Двукратная олимпийская чемпионка предстала перед поклонниками в дерзком мини и продемонстрировала им стройные ноги. Видно, что Елена в отличной форме и способна вытянуть любой наряд. Исинбаева поинтересовалась у подписчиков, подходит ли ей образ. Те в один голос твердят, что новая юбка спортсменке очень идет.

Елена Исинбаева - знаменитая прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка. Сегодня она замужем за метателем копья Никитой Петиновым. У пары двое детей — дочь Ева и сын Добрыня.