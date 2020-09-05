Елена Исинбаева покорила поклонников стройными ногами в кокетливом мини
Фото: Instagram/ @isinbaevayelena
Фанаты знаменитой прыгуньи с шестом знают, что в посведневной жизни Елена предпочитает спортивный стиль, но это совсем не означает, что в нужный момент звезда спорта не может подняться на высокие каблуки и продемонстрировать поистине женственный образ. Спортсменка не раз публиковала в своем Инстаграм снимки в летящих легких платьях, и неизменно собирала комплименты от поклонников. На этот раз Исинбаева решила поделиться с подписчиками видео примерки нового наряда.
Двукратная олимпийская чемпионка предстала перед поклонниками в дерзком мини и продемонстрировала им стройные ноги. Видно, что Елена в отличной форме и способна вытянуть любой наряд. Исинбаева поинтересовалась у подписчиков, подходит ли ей образ. Те в один голос твердят, что новая юбка спортсменке очень идет.
Елена Исинбаева - знаменитая прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка. Сегодня она замужем за метателем копья Никитой Петиновым. У пары двое детей — дочь Ева и сын Добрыня.
Фото и видео: Instagram
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