Исинбаева в «тропической» рубашке и косухе показала образ в духе подружки рокера

Фолловеры порадовали Елену теплыми словами. «Как всегда красотка!», «Нравится ваш образ», «Великолепно выглядите!», «Потрясающая женщина, которая легко может стать моделью», «Вау! Очень красивая» — пишут в комментариях. Не так давно Исинбаева взбудоражила Сеть своим появлением в дерзкой мини-юбке. Подробнее читайте на Passion.ru.