Исинбаева в «тропической» рубашке и косухе показала образ в духе подружки рокера
Фото: Instagram @isinbaevayelena
Исинбаева позирует в укороченных джинсах высокой посадки, замиксованных базовой черной футболкой. Соединяет тандем кожаный ремень с узнаваемой акцентной пряжкой Gucci. Поверх звезда спорта накинула свободную рубашку с ультраярким тропическим принтом на черном фоне и любимую деталь — брутальную кожаную косуху. Навстречу солнечной погоде в столице спортсменка вышла в лакированных балетках от Louis Vuitton и темных очках-авиаторах. Финальный штрих — неотъемлемый аксессуар любой бизнесвумен — вместительная сумка.
Фото: Instagram @isinbaevayelena
Фолловеры порадовали Елену теплыми словами. «Как всегда красотка!», «Нравится ваш образ», «Великолепно выглядите!», «Потрясающая женщина, которая легко может стать моделью», «Вау! Очень красивая» — пишут в комментариях. Не так давно Исинбаева взбудоражила Сеть своим появлением в дерзкой мини-юбке. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @isinbaevayelena
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