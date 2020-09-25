passion.ru

Исинбаева в «тропической» рубашке и косухе показала образ в духе подружки рокера

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Елена Исинбаева показала образ «подружки рокера»

Фото: Instagram @isinbaevayelena

Елена Исинбаева снова сделала ставку на черный цвет и не прогадала, совместив элегантность и элементы рок-стиля. 38-летняя спортсменка показала аутфит для офисных будней в своем Instagram и собрала комплименты.

Исинбаева позирует в укороченных джинсах высокой посадки, замиксованных базовой черной футболкой. Соединяет тандем кожаный ремень с узнаваемой акцентной пряжкой Gucci. Поверх звезда спорта накинула свободную рубашку с ультраярким тропическим принтом на черном фоне и любимую деталь — брутальную кожаную косуху. Навстречу солнечной погоде в столице спортсменка вышла в лакированных балетках от Louis Vuitton и темных очках-авиаторах. Финальный штрих — неотъемлемый аксессуар любой бизнесвумен — вместительная сумка.

Елена Исинбаева

Фото: Instagram @isinbaevayelena

Фолловеры порадовали Елену теплыми словами. «Как всегда красотка!», «Нравится ваш образ», «Великолепно выглядите!», «Потрясающая женщина, которая легко может стать моделью», «Вау! Очень красивая» — пишут в комментариях. Не так давно Исинбаева взбудоражила Сеть своим появлением в дерзкой мини-юбке. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @isinbaevayelena

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!