Елена Исинбаева вышла на связь после госпитализации

«Привет хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», - написала она.