Елена Исинбаева вышла на связь после госпитализации
38-летняя спортсменка Елена Исинбаева успокоила поклонников.
«Привет хорошие мои! Не хочу вас пугать и пропадать тоже не хочу. У меня все хорошо, сейчас в больнице. Была маленькая проблемка, которую виртуозные врачи быстренько решили. Повода для переживаний нет. На следующей неделе уже выписываюсь», - написала она.
Редакция Passion.ru желает Елене скорейшего выздоровления!
Фото и видео: Instagram/@isinbaevayelena
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