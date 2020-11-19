Елена Исинбаева с ярким макияжем и в розовой шубе-«зефире» удивила фанатов: «Ох, какие глаза!»

В комментариях подписчики разделились на два лагеря: одни засыпали Елену комплиментами, другие отметили, что с макияжем вышел перебор. «Милая, люблю тебя», «Слишком ярко накрашена», «Ох, уж эти глаза!», «Магия», «Красивая», «Взгляд рассерженной женщины», «Красотка как всегда», «Для меня ты самая красивая женщина в мире», «Люблю такие яркие глаза», — последовали комментарии под публикацией.

Елена Исинбаева часто получает приятные слова в свой адрес, но случается, что она попадает впросак со своими модными образами. Так, недавно спортсменку хвалили за утреннее селфи с растрепанными волосами, а до этого критиковали за неудачное леопардовое платье, в котором она появилась в студии шоу «Вечерний Ургант».

До этого Елена попала в неприятную ситуацию во время прямой линии с Владимиром Путиным. Выступая, Исинбаева запуталась в словах и не смогла нормально завершить речь. Позже ее цитаты разлетелись по Сети в виде мемов.

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