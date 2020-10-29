Елена Исинбаева собрала комплименты за утреннее селфи с растрепанными волосами: «Будто 16 лет»

«Доброе утро. И вам хорошего настроения», «Привет из Великобритании», «Какая красивая, жаль, что печальная», «Ну и красотка с утра пораньше», «Тебе будто 16 лет на фото», «Какая красивая», «Абсолютно великолепная», «Елена, вы красавица даже в плохом настроении», «Ох, какая красавица», — посыпались комплименты Исинбаевой на разных языках.

Елена Исинбаева участвует в проекте «Ледниковый период» — судит участников. Периодически олимпийская чемпионка летает в Москву на съемки, и не только этой программы. И спортсменка показывает, какие образы подбирает себе для позирования перед камерами. Недавно Елена появилась в студии Ивана Урганта в костюме с леопардовым принтом и грубых ботинках. Такой вид спортсменки не понравился подписчикам, и на нее набросились с жесткой критикой.

До этого Исинбаева хвасталась стройными ногами в кокетливой мини-юбке и собирала комплименты фанатов.