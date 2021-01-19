Экс-жена Виталия Гогунского подала на него в суд: «Опорочил мою честь»
Фото: Starface
На днях Виталий Гогунский дал откровенное интервью, в котором рассказал, почему не платит алименты дочери Милане и как его экс-жена Ирина Маирко прекрасно живет за счет того, что он успел дать ей во время десятилетних отношений.
«Я не плачу алименты, потому что у нас договоренность. Я оставил бывшей жене квартиру за 20 миллионов, поставив себя в крайне некомфортные условия. Я скитаюсь по съемным квартирам», — рассказал артист, добавив, что не любит выносить семейные передряги на всеобщее обозрение.
После откровенности экс-супруга Ирина Маирко в долгу не осталась. В блоге она рассказала, что подает на Виталия Гогунского в суд, чтобы защитить свое достоинство.
«Сегодня я получила от юристов Виталия претензию, где он претендует на доступ денежных средств Миланы. И требует засчитать всю прибыль с канала в счет его алиментов. Жаль, что я не увидела желания к доступу ее обучения, к медицинской книжке...
После интервью моего бывшего супруга Гогунского вылился шквал негатива, что опорочило мою честь и достоинство. Благо 30 декабря вышел указ за лживое распространение информации в интернете, можно и мне обратиться в суд», — написала она в Instagram.
Маирко добавила, что Гогунский выставляет ее мошенницей, живущей за счет доходов ребенка. «Я развиваю карьеру дочери, вкладываю немаленькие деньги, чем я занимаюсь и буду заниматься. У нее выпускаются регулярно клипы, которые требуют немалых вложений. На данный момент мною выпущено более 20 клипов, сольный концерт организованный мной обошелся мне в 10 миллионов рублей, которые до сих пор я не отбила», — продолжила она рассказ.
Ирина Маирко поблагодарила экс-мужа, что он помог сделать Милане первые шаги на сцену «аж три раза».
Маирко добавила, что не запрещает дочери видеться с отцом. «Ах да, кстати, вообще-то я у тебя везде заблокирована, и общаться с тобой у меня нет возможности. Ну это уже мелочи. Я ожидала, что наоборот отец порадуется успехам дочери. А тебя разбила зависть и жадность к деньгам. Хотя ты прекрасно знаешь, что нас обеспечивает полностью мой гражданский муж, который вкладывается также в развитие, образование Миланы, да что уж, во все, что требуется ребенку: от одежды и еды, медицины и путешествий. Где ты не принимаешь никакого участия, — едко продолжила обиженная женщина. — Я тебе всегда говорила, что люди, которые лгут, должны иметь феноменальную память. Ты сам себя же и закопал».
Ранее Ирина Маирко в интервью рассказывала, что плакала все 10 лет, что была в отношениях с Гогунским.
Фото и видео: Instagram Виталия Гогунского, Ирины Маирко, Starface
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