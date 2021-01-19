Экс-жена Виталия Гогунского подала на него в суд: «Опорочил мою честь»

На днях Виталий Гогунский дал откровенное интервью, в котором рассказал, почему не платит алименты дочери Милане и как его экс-жена Ирина Маирко прекрасно живет за счет того, что он успел дать ей во время десятилетних отношений.

«Я не плачу алименты, потому что у нас договоренность. Я оставил бывшей жене квартиру за 20 миллионов, поставив себя в крайне некомфортные условия. Я скитаюсь по съемным квартирам», — рассказал артист, добавив, что не любит выносить семейные передряги на всеобщее обозрение.

После откровенности экс-супруга Ирина Маирко в долгу не осталась. В блоге она рассказала, что подает на Виталия Гогунского в суд, чтобы защитить свое достоинство.