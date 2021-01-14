Виталий Гогунский рассказал, почему не платит алименты: «Отдал экс-жене квартиру за 20 млн»

Звезда сериала «Универ» и шоу «Один-в-один» Виталий Гогунский 10 лет прожил с моделью и матерью своей единственной дочери Ириной Маирко. Их отношения всегда были непростыми: они то жили без регистрации брака, то расходились, то вновь сходились и ставили штамп в паспортах. Но в итоге все равно расстались.

Экс-супруга во всеуслышание заявила, что Гогунский не платит алименты дочери Милане. В шоу «Алена, блин!» Виталий рассказал, как обстоят дела на самом деле.

«Я на самом деле не плачу алименты. Но у нас с Ириной была договоренность. Вообще я не люблю выносить на всеобщее обсуждение семейные дела, — рассказал актер в студии. — Когда мы решили расстаться, я оставил бывшей жене все. Я ушел в одной рубашке. Мне даже книги потом высылали вдогонку. Я оставил ей квартиру за 20 миллионов рублей в центре Москвы. Она получила мой бизнес-проект, который приносит хорошие деньги. За первые несколько месяцев его работы Ирина положила в карман 30 тысяч долларов. И на всей этой базе, что досталась от меня, она теперь покупает таунхаусы. А я скитаюсь по съемным квартирам, что очень некомфортно».

Виталий Гогунский рассказал, что уже давно не видел дочь Милану. Его номер заблокировали в ее телефоне, и вообще девочку настраивают против отца. А на вопрос, что стало причиной разлада в семье, актер ответил, что его желание сделать из дочери артистку.

«Я впервые вывел Милану на сцену, когда ей было всего четыре года. Мы выступили в шоу "Один-в-один". Я видел, что ей это нравится. Она жить без этого не может. Но у меня есть свои взгляды на воспитание ребенка. Сейчас ее превратили в золотую антилопу. Посмотрите на ее страницу в Instagram — это же телемагазин! — сказал он. — А в ребенке надо развивать другое».