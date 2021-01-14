Виталий Гогунский рассказал, почему не платит алименты: «Отдал экс-жене квартиру за 20 млн»
Фото: Starface
Звезда сериала «Универ» и шоу «Один-в-один» Виталий Гогунский 10 лет прожил с моделью и матерью своей единственной дочери Ириной Маирко. Их отношения всегда были непростыми: они то жили без регистрации брака, то расходились, то вновь сходились и ставили штамп в паспортах. Но в итоге все равно расстались.
Экс-супруга во всеуслышание заявила, что Гогунский не платит алименты дочери Милане. В шоу «Алена, блин!» Виталий рассказал, как обстоят дела на самом деле.
«Я на самом деле не плачу алименты. Но у нас с Ириной была договоренность. Вообще я не люблю выносить на всеобщее обсуждение семейные дела, — рассказал актер в студии. — Когда мы решили расстаться, я оставил бывшей жене все. Я ушел в одной рубашке. Мне даже книги потом высылали вдогонку. Я оставил ей квартиру за 20 миллионов рублей в центре Москвы. Она получила мой бизнес-проект, который приносит хорошие деньги. За первые несколько месяцев его работы Ирина положила в карман 30 тысяч долларов. И на всей этой базе, что досталась от меня, она теперь покупает таунхаусы. А я скитаюсь по съемным квартирам, что очень некомфортно».
Виталий Гогунский рассказал, что уже давно не видел дочь Милану. Его номер заблокировали в ее телефоне, и вообще девочку настраивают против отца. А на вопрос, что стало причиной разлада в семье, актер ответил, что его желание сделать из дочери артистку.
«Я впервые вывел Милану на сцену, когда ей было всего четыре года. Мы выступили в шоу "Один-в-один". Я видел, что ей это нравится. Она жить без этого не может. Но у меня есть свои взгляды на воспитание ребенка. Сейчас ее превратили в золотую антилопу. Посмотрите на ее страницу в Instagram — это же телемагазин! — сказал он. — А в ребенке надо развивать другое».
Ранее в интервью Ирина Маирко заявила, что плакала все 10 лет отношений с Гогунским. «Слезы — это просто манипуляция. Она не была инициатором развода, как она сказала. Мы просто разошлись. Мы были разные люди. У нас не было понимания. И даже идеальный ребенок не может сгладить этого», — добавил Виталий.
После того как Виталий Гогунский и Ирина разошлись, он женился на девушке Анне. Но брак был коротким. «Я знал Аню еще до Ирины. Влюбился в нее сильно. Но у нас с ней не получилось из-за...», — полунамеками рассказал актер.
Он также добавил, что не теряет надежды наладить отношения с дочкой. «Я знаю, как она сильно меня любит. Ее просто настраивают. Я хочу, чтобы все были счастливы. Я тоже хочу быть счастливым. Я верю в любовь и в то, что влюблюсь и в третий раз. Ну а пока моя женщина — это творчество. А дочь — моя муза», — признался он.
Фото и видео: Instagram Виталия Гогунского, кадры программы, WeiT Media, Starface
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