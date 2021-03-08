Экс-жена одного из самых богатых людей в мире вышла замуж за школьного учителя

На днях стало известно, что экс-супруга богатейшего человека вышла замуж за школьного учителя Дэна Джуэтта. Счастливый мужчина после заветного согласия написал письмо. «Я был учителем большую часть своей жизни... И теперь, по счастливому стечению обстоятельств, я женат на одной из самых щедрых и добрых женщин, которых я знаю. Я присоединяюсь к ее обязательствам помогать другим», — рассказал он.

Джефф Безос с радостью отреагировал на эту новость. Он отметил, что будущий супруг его экс-возлюбленной прекрасный человек. «Я счастлив и взволнован за них обоих», — заключил основатель и глава интернет-компании Amazon.com.

К слову, совсем недавно мы писали, что самый щедрый «Холостяк» подарил победительнице проекта кольцо за 22 миллиона рублей. 8-й сезон шоу еще даже не вышел на экранах телевизоров, но уже наделал много шума в Сети.