Приобретения и потери: Forbes составил рейтинг победителей и неудачников среди миллиардеров

Конец года богат на рейтинги — кому повезло больше или меньше, кто приобрел, а кто — потерял. Новый список Forbes, опубликованный 20 декабря, включил самых успешных миллиардеров, а также тех, от кого в этом году фортуна отвернулась. Самым успешным по версии Forbes стал генеральный директор и председатель правления LVMH Бернар Арно. В этом году его капитал увеличился на $40 млрд. Отметим, что Бернар находится на третьей позиции рейтинга богатейших людей мира. Марк Цукерберг, глава Facebook, в этом году разбогател на $22,1 млрд, а «бронзовым призером» стал глава Inditex Амансио Ортега (+$17,3 млрд.).