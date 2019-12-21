Приобретения и потери: Forbes составил рейтинг победителей и неудачников среди миллиардеров
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Фото: Vincent Isore, via www.imago-ima/www.imago-images.de
Конец года богат на рейтинги — кому повезло больше или меньше, кто приобрел, а кто — потерял. Новый список Forbes, опубликованный 20 декабря, включил самых успешных миллиардеров, а также тех, от кого в этом году фортуна отвернулась. Самым успешным по версии Forbes стал генеральный директор и председатель правления LVMH Бернар Арно. В этом году его капитал увеличился на $40 млрд. Отметим, что Бернар находится на третьей позиции рейтинга богатейших людей мира. Марк Цукерберг, глава Facebook, в этом году разбогател на $22,1 млрд, а «бронзовым призером» стал глава Inditex Амансио Ортега (+$17,3 млрд.).
Фото: Vincent Isore, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press
Примечательно, что богатейший человек планеты, владелец Amazon Джефф Безос попал в список… неудачников. В связи с бракоразводным процессом Джефф потерял $13,1 млрд., что, однако, не повлияло на его положение в общем рейтинге «золотой десятки». В тройку «обедневших лидеров» также вошли глава индийской технокомпании Wipro Limited Азим Премджи (— $14,1 млрд.) и глава индийского медиаконгломерата Essel Group Субхаш Чандра (— $3,4 млрд.).
Фото: Globallookpress, East News
Видео: Instagram
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