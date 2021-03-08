Самый щедрый «Холостяк» подарил победительнице проекта кольцо за 22 миллиона рублей

Новость о том, что Тимати станет новым участником проекта вызвала немало обсуждений. Вся история началась с неожиданного расставания с Анастасией Решетовой и продолжилась не вполне ясными отношениями между ними — несмотря на то, что оба они роман отрицают, половина поклонников до сих пор не верят, что между ними все кончено. Но запутанная любовная история — не единственное, чем привлек внимание артист на этом шоу.

«Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, а кольцо, которое он приобрел для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта!», — рассказали организаторы программы.

В распоряжении издания StarHit оказался эксклюзивный фрагмент заключительной серии. Рэпер и шоумен рассказывает о кольце, купленном для девушки, в которую он успел влюбиться за время проекта. Украшение из белого золота с одним крупным камнем и россыпью из мелких бриллиантов оценивается в $300 тысяч (22 миллиона рублей).

К слову, до этого мы писали, что Тимати потратил на 5 миллионов рублей на необычное промо, которое появилось на самой высокой башне мира.

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