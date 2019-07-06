Самый богатый человек в мире официально стал холостяком

Агентство Bloomberg сообщило, что самый богатый человек в мире, глава крупнейшего интернет-магазина Amazon, 54-летний Джефф Безос официально развелся с 48-летней супругой Маккензи. Бракоразводный процесс завершился в пятницу, 5 июля. По информации источника, Джефф Безос обязан передать теперь уже бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon стоимостью $38,3 млрд.
Фото: ImagePressAgency/face to face/Globallookpress
В марте 2018 года Джефф Безос занял первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в $135,6 млрд, подвинув с этой позиции главу Microsoft Билла Гейтса с состоянием в $96 млрд.
Напомним, о разводе Джеффа и Маккензи Безос спустя 25 лет брака стало известно в начале 2019 года. «Мы хотели бы проинформировать вас о новой ступени развития в наших жизнях. Наша семья и близкие друзья знают, что после долгого периода исследования любви и пробного расставания мы решили развестись и остаться друзьями. Мы считаем, что нам очень повезло найти друг друга, и мы очень благодарны друг другу за каждый год нашей жизни в браке. Если бы мы заранее знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали это снова. Мы прожили прекрасную жизнь в качестве пары, мы также видим прекрасное будущее впереди — как родителей, друзей, партнерах в делах и проектах, так и личностях, которых ждут возможности и приключения. Несмотря на документы, мы остаемся семьей и добрыми друзьями», — заявил в Twitter Безос, подписавшись: Джефф и Маккензи. У супругов есть трое сыновей и приемная дочь.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: Instagram
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