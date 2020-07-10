Новый нос? Скулы? Подтяжка? Бывшая жена Андрея Аршавина удивила Сеть изменившейся внешностью
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Фото: Instagram Алисы Казьминой
38-летняя Алиса Казьмина принимает комплименты от подписчиков своего блога.
«Вернулась 💖», — написала она, под новыми фотографиями.
«Я думала, куда же вы пропали», «Не узнать», «Ой красавитца», «Свежа и хороша», «Хорошенькая», «Новый образ и очаровательная улыбка», «Эндоскопическая подтяжка? Очень неплохо. У кого делали?», «А мне показалось рино», «Вас не узнать после операции», «Вы сделали нос? Мне не очень нравится», «Верните все на место», — комментируют фото подписчики.
А как считаете, что изменилось в лице Алисы? Или причина в удачном освещении? Сравните старые и новые фотографии светской львицы в нашей галерее.
Фото и видео: Instagram/@kazmina_alisia__mb
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