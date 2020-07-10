Новый нос? Скулы? Подтяжка? Бывшая жена Андрея Аршавина удивила Сеть изменившейся внешностью

«Я думала, куда же вы пропали», «Не узнать», «Ой красавитца», «Свежа и хороша», «Хорошенькая», «Новый образ и очаровательная улыбка», «Эндоскопическая подтяжка? Очень неплохо. У кого делали?», «А мне показалось рино», «Вас не узнать после операции», «Вы сделали нос? Мне не очень нравится», «Верните все на место», — комментируют фото подписчики.

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