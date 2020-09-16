Бывшая жена Аршавина изменила внешность и надеется на его возвращение: «Я обречена на ожидание на всю жизнь»

Скорая свадьба, общий ребенок, громкое расставание - отношения Алисы Казьминой и Андрея Аршавина были яркими и недолгими. Как оказалось, женщина до сих пор ждет бывшего супруга.

«Сделала две операции, потом прошла полный детокс организма. Мое лицо было измучено этим ужасным разводом, я перестала нравиться себе в зеркале. Сейчас, благодаря работе над своим телом, самооценка значительно повысилась. <...> Я очень скучаю, не проходит и дня, чтобы не думала о нем. И с каждым месяцем все хуже морально, психо-соматически и физически. Были как одно целое. Мира не существовало, только мы. Невероятное совпадение и желание находиться друг с другом. Думаю, я обречена на ожидание на всю оставшуюся жизнь», - цитирует ее слова журнал «СтарХит».

Алисе больно видеть новых избранниц Андрея, ведь когда он встречался с ней, он называл ее своим идеалом и во внешности, и в фигуре, и в поведении, и в мышлении, а теперь выбирает не похожих на нее дам. Женщину обижает также, что бывший не навещает ни их общую трехлетнюю дочку Есению, ни ее старшенькую, которая успела привязаться к нему.

«Больно из-за этого. А еще больнее видеть его без себя», - сетует она.

К разлукам с детьми Андрей Аршавин относится философски, с бывшими женами старается не контактировать. «Какого-то укора со стороны детей я не чувствую. Может быть, у них есть какие-то обиды, может быть, они что-то говорят маме, но вот так в лицо они мне никаких претензий не высказывали. <...> Дочку младшую я не видел уже полтора года. Может быть, также придется ее не видеть очень долгое время. Но на это были объективные и субъективные причины», — объяснял Аршавин в беседе с корреспондентом издания «Фонтанка.ру».