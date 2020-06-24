Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова примерила кожаное мини-платье и похвасталась бесконечными ногами

35-летняя экс-«татушка» Юлия Волкова поделилась с подписчиками в Instagram хорошим настроением: она показала стильное фото и пожелала всем быть счастливыми. Для снимка Юлия примерила кожаное ними-платье и похвасталась стройными длинными ногами.

«Желаю каждому встретить такие глаза, взглянув в которые, вы увидите счастье», — написала она рядом со снимком.