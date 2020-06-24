Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова примерила кожаное мини-платье и похвасталась бесконечными ногами
Фото: Instagram Юлии Волковой
35-летняя экс-«татушка» Юлия Волкова поделилась с подписчиками в Instagram хорошим настроением: она показала стильное фото и пожелала всем быть счастливыми. Для снимка Юлия примерила кожаное ними-платье и похвасталась стройными длинными ногами.
«Желаю каждому встретить такие глаза, взглянув в которые, вы увидите счастье», — написала она рядом со снимком.
«Огонь», «Юльчик, когда новые песни?», «Такая красивая, стройная, приятно смотреть!», «Вот эти глаза — на фото», «Ты наше счастье», «Спасибо, Юлечка! Лови обраточку! Любим и ждем новые песни!», «Самая красивая», «Спасибо! Юля, ты супер», «Зайка, ты как всегда прекрасна!», «Я смотрю в глаза и не могу их забыть. С 2000 года. Юлия, спасибо за добрые пожелания. Пусть они сбываются. Прекрасного настроения для самой прекрасной!», «Мне кажется я их уже встретила. Прямо сейчас на этом фото», «Малышка», «Куколка», — написали Юлии в комментариях.
Юлия Волкова периодически балует поклонников смелыми образами. Так, недавно она перевоплощалась в «подружку рокера», а после показывала фото в минималистичных белых шортах. А недавно певица удивила подписчиков переменами во внешности.
Фото и видео: Instagram Юлии Волковой
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