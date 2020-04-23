Юлия Волкова примерила образ «подружки рокера» с золотыми сапогами и кожаным мини
Фото: Instagram
Волкова поделилась архивным фото в Instagram, на котором примерила образ в духе «подружки рокера». Экс-солистка скандального дуэта «Тату» позирует в экстремально коротком платье из плотной черной кожи с вставками из золота и металлическими заклепками. С акцентными деталями наряда рифмуются яркие сапоги цвета золотистый металлик, с тиснением «под питона» и головокружительными шпильками.
Фолловеры восхитились ярким образом и стройной фигурой Волковой. «Наряд — просто огонь!», «Юля, ты бесподобна!», «Черный — все-таки твой цвет», «Красотка», «Фото огонь!», «Вы выглядите потрясающе! Эти сапоги!», «Как всегда очень красивая, фигура — шик» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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