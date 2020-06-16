«Юля, что с лицом?» Экс-«татушка» Волкова удивила фанатов неузнаваемой внешностью

«Моя самая-самая красивая Юлечка. От тебя даже на фото энергетика доброты и теплоты», «Такая красивая», «Ты полицейский? Ты забрала мое сердце», «Всегда красивая», «Фото — огонь», «Продолжай в том же духе», «Красиво выглядишь», — получила Юлия Волкова комплименты. Но среди ее подписчиков нашлись и те, кто поинтересовался, что стало с ее внешностью: «Юля, что с лицом?» — последовал вопрос.

35-летняя Волкова не рассказывала, прибегала ли она к помощи пластических хирургов, но ее поклонники периодически отмечают в комментариях, что внешность певицы изменилась.

Также Юлия показала подписчикам в Instagram «горячее» фото в мини-шортах и кружевном топе.