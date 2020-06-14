Белый пиджак и короткие шорты: Юлия Волкова похвасталась длинными ногами в смелом наряде

«Невозможно красиво!», «Шикарно выглядишь», «Юля, какая же ты красивая😍😍😍🔥🔥», «Девушка-огонь❤️», «Красивая Юленька❤️❤️❤️», «Как можно быть настолько красивой 😍», «Супер😍», «Очень красивая 😍», — восхищаются подписчики.

Отметим, что Юлия Волкова ведет активный образ жизни и придерживается позиции, что совершенству нет предела. «Хочу поделиться своими результатами. Благодаря правильному питанию, активным физическим нагрузкам, теннису, плаванию, массажам я достигла поставленной цели и снова 45 кг», — хвасталась певица результатами своего похудения.