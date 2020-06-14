Белый пиджак и короткие шорты: Юлия Волкова похвасталась длинными ногами в смелом наряде
Фото: Instagram/@official_juliavolkova
35-летняя Юлия Волкова похвасталась стройной фигурой в смелом наряде — короткие синие джинсовые шорты, черное кружевное боди и белый пиджак с объемным декором. Стильные белые массивные кеды идеально дополнили образ и подчеркнули длинные ноги певицы.
«В моем словаре нет слова «НЕВОЗМОЖНО» 💃🏻», — философски подписала экс-участница группы «Тату» новое фото в своем Instagram (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Невозможно красиво!», «Шикарно выглядишь», «Юля, какая же ты красивая😍😍😍🔥🔥», «Девушка-огонь❤️», «Красивая Юленька❤️❤️❤️», «Как можно быть настолько красивой 😍», «Супер😍», «Очень красивая 😍», — восхищаются подписчики.
Отметим, что Юлия Волкова ведет активный образ жизни и придерживается позиции, что совершенству нет предела. «Хочу поделиться своими результатами. Благодаря правильному питанию, активным физическим нагрузкам, теннису, плаванию, массажам я достигла поставленной цели и снова 45 кг», — хвасталась певица результатами своего похудения.
Фото: Instagram/@official_juliavolkova
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!