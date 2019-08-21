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Экс-невеста Владимира Кличко сбежала из Лос-Анджелеса из-за избивавшего ее бойфренда

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайден Панеттьери

Фото: Instagram

Актриса переезжает в другой город, чтобы не пересекаться с бывшим.

Бывшая невеста боксера Владимира Кличко и мать его 4-летней дочери Хайден Панеттьери окончательно разорвала отношения с бойфрендром, который поднимал на нее руку.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко

30-летняя актриса начала встречаться с коллегой Брайаном Хикерсоном около года назад. Вскоре после начала романа мужчина начал избивать Хайден. Весной 2019 года он публично избил девушку, нанеся ей травму носа и множество ушибов. После этого Панеттьери бросила бойфренда. За рукоприкладство Хикерсону грозит четыре года тюрьмы. Его арестовали, затем выпустили под залог и запретили приближаться к Панеттьери ближе, чем на 90 метров. Судебные заседания состоятся в ближайшее время.

Родственник Хайден радовались, когда она разорвала отношения с Брайаном. По их мнению, он пагубно влиял на актрису, которая стала чаще пропадать в ночных клубах и на тусовках. Из-за свободного образа жизни бывшей подруги Владимир Кличко забрал дочь в Киев, где девочка находится на попечении бабушки.

Теперь Хайден уезжает из Лос-Анджелеса, где жила возлюбленным, новым местом ее жительства станет Нью-Йорк.

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери так и не узаконили отношения за 9 лет отношений. Сначала актриса не хотела идти к венцу беременной. После рождения Кайи Евдокии у Панеттьери разыгралась депрессия, в том числе и из-за лишнего веса. В итоге она приняла решение расстаться с Кличко.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images, Picture Alliance

Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight

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