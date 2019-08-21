Экс-невеста Владимира Кличко сбежала из Лос-Анджелеса из-за избивавшего ее бойфренда

30-летняя актриса начала встречаться с коллегой Брайаном Хикерсоном около года назад. Вскоре после начала романа мужчина начал избивать Хайден. Весной 2019 года он публично избил девушку, нанеся ей травму носа и множество ушибов. После этого Панеттьери бросила бойфренда. За рукоприкладство Хикерсону грозит четыре года тюрьмы. Его арестовали, затем выпустили под залог и запретили приближаться к Панеттьери ближе, чем на 90 метров. Судебные заседания состоятся в ближайшее время.

Родственник Хайден радовались, когда она разорвала отношения с Брайаном. По их мнению, он пагубно влиял на актрису, которая стала чаще пропадать в ночных клубах и на тусовках. Из-за свободного образа жизни бывшей подруги Владимир Кличко забрал дочь в Киев, где девочка находится на попечении бабушки.

Теперь Хайден уезжает из Лос-Анджелеса, где жила возлюбленным, новым местом ее жительства станет Нью-Йорк.

Напомним, Владимир Кличко и Хайден Панеттьери так и не узаконили отношения за 9 лет отношений. Сначала актриса не хотела идти к венцу беременной. После рождения Кайи Евдокии у Панеттьери разыгралась депрессия, в том числе и из-за лишнего веса. В итоге она приняла решение расстаться с Кличко.