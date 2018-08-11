Экс-возлюбленная Владимира Кличко продает особняк, в котором они жили

Неделю назад стало известно, что актриса и модель Хайден Панетьерри и боксер Владимир Кличко расстались после девяти лет отношений. Несмотря на то, что ранее пара расходилась уже несколько раз, поклонники уверены, что в этот раз точка поставлена окончательно. В СМИ появилась информация, что мисс Панеттьери продает особняк в Нэшвилле (столица штата Теннесси), который приобрела вместе со спортсменом.
Дом, построенный в 2012 году, насчитывает четыре спальни, пять ванных комнат, столовую, большую кухню, тренажерный зал, кабинет, гостиную, помещение под прачечную, гардеробную, а также большую открытую террасу с видом на внутренний двор с бассейном. Особняк оценивается в 1,65 миллиардов долларов.
Инсайдеры уверены, что продажа особняка связана с окончанием работы Хайден в сериале «Нэшвилл», поскольку теперь актриса намерена вернуться в Лос-Анджелес.
Напомним, о расставании Хайден Панеттьери и Владимира Кличко заговорили после появления актрисы в компании неизвестного мужчины в одном из голливудских ресторанов. Напомним, у актрисы и боксера есть дочь Кайя Евдокия, родившаяся в декабре 2014 года.
Фото: Armando Gallo, D. Long, Nancy Kaszerman, imago sportfotodienst, PLANET PHOTOS, Uwe Geisler, Bodo Marks/Globallookpress
Видео: Kinopoisk