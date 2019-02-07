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42-летний Владимир Кличко забрал дочь у бывшей жены

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Кличко

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Актриса Хайден Панеттьери редко видится с четырехлетней дочерью.

29-летняя актриса Хайден Панеттьери разлучена со своей четырехлетней дочерью, сообщает американское издание US Weekly. Кайя-Евдокия живет в Киеве с отцом, бывшим профессиональным боксером Владимиром Кличко, и почти не видится с мамой. Воспитывать девочку помогает бабушка.

С отцом своей дочери Хайден рассталась летом прошлого года. Пара так и не сыграла свадьбу за девять лет отношений — после помолвки оказалось, что невеста беременна, и церемонию пришлось отложить, после родов актриса долго пребывала в депрессии, которую пришлось лечить с помощью профессионалов. Помимо прочего, звезда сериала «Нэшвилл» не хотела надевать белое платье, пока не сбросит лишние килограммы, которые прочно осели на ее талии в это сложное время.

Инсайдеры уверяют: это решение приняла сама Хайден. Она строит личную жизнь и на данный момент живет с новым бойфрендом, начинающим актером Брайаном Хикерсоном, который, к слову, не нравится ее родителям. Поговаривают, что мужчина частенько бывает нетрезв, у него бывают вспышки агрессии. Однако молодая женщина не оставляет надежд на светлое будущее.

Хайден Панеттьери также уделяет много времени работе, надеясь получить удачные предложения после завершения контракта с продюсерской командой «Нэшвилла».

Ни отец, ни мама девочки не комментируют сложившуюся ситуацию.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: UPPA/imago sportfotodienst/globallookpress, instagram

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