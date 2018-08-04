Владимир Кличко и Хайден Панеттьери расстались спустя 9 лет отношений

Буквально вчера СМИ обсуждали появление 28-летней невесты боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери в компании с незнакомцем. Папарацци застали пару в одном из голливудских ресторанов, а свои нежные чувства Хайден и ее спутник не только не скрывали, но и с удовольствием подчеркивали. Сегодня же стало известно, что мисс Панеттьери и Владимир Кличко сообщили о разрыве, не уточнив причин. Об этом сообщил портал E!Online со ссылкой на близкий к паре источник: «В настоящий момент Хайден не находится в отношениях. Они с Владимиром делят обязанности в воспитании дочки. Кайя большую часть времени проводит со своим отцом и его родственниками в Европе и Флориде. Они также собираются втроем с Хайден, как одна семья. Они по-прежнему остаются важной частью в жизни друг друга».