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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери расстались спустя 9 лет отношений

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Владимир Кличко и Хайден Панеттьери с дочерью

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СМИ сообщили о разрыве известной пары.

Буквально вчера СМИ обсуждали появление 28-летней невесты боксера Владимира Кличко Хайден Панеттьери в компании с незнакомцем. Папарацци застали пару в одном из голливудских ресторанов, а свои нежные чувства Хайден и ее спутник не только не скрывали, но и с удовольствием подчеркивали. Сегодня же стало известно, что мисс Панеттьери и Владимир Кличко сообщили о разрыве, не уточнив причин. Об этом сообщил портал E!Online со ссылкой на близкий к паре источник: «В настоящий момент Хайден не находится в отношениях. Они с Владимиром делят обязанности в воспитании дочки. Кайя большую часть времени проводит со своим отцом и его родственниками в Европе и Флориде. Они также собираются втроем с Хайден, как одна семья. Они по-прежнему остаются важной частью в жизни друг друга».

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Напомним, об отношениях Владимира Кличко и Хайден Панеттьери стало известно в 2009 году. Спустя четыре года пара заявила о помолвке, но свадьба так и не состоялось. В 2014 году у пары родилась дочь Кайя Евдокия. Стоит отметить, что на протяжении последних девяти лет Владимир и Хайден несколько раз расставались и начинали отношения вновь. Как вы думаете, этот разрыв также не станет окончательным?

Фото: Armando Gallo, face to face, MediaPunch/face to face, imago sportfotodienst, PLANET PHOTOS, Dave Bedrosian, Uwe Geisler/Globallookpress

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