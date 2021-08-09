Экс-мужья довели Милану Тюльпанову до эпилепсии: «Все на нервной почве»

Милана также призналась, что после первого брака и странного второго не стремится в официальные отношения — замуж не хочет. «Ой, нет», — лаконично и эмоционально ответила она на вопрос.

Первый опыт семейной жизни стал для Миланы тяжелым, еще труднее дался ей развод с Александром Кержаковым. Они поженились в июне 2015 года, весной 2017-го у пары родился сын Артемий. Но всего через год Милана подала на развод. Свое решение она обосновала тем, что муж потерял к ней всяческий интерес после гибели ее влиятельного отца сенатора Вадима Тюльпанова.