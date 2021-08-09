Экс-мужья довели Милану Тюльпанову до эпилепсии: «Все на нервной почве»
Милана Тюльпанова призналась, что год назад у нее случился первый приступ эпилепсии. Об этом она рассказала подписчикам, отвечая на их вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась у девушки, хроническое это заболевание, врожденное или нет.
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Фото: www.instagram.com/milana_tulpanova
Блогер откровенно ответила, что болячка настигла ее совсем недавно, и назвала причину, которая могла спровоцировать появление недуга.
«Первый приступ случился неожиданно год назад на пустом месте», — рассказала Тюльпанова, добавив, что он, вероятно, стал следствием пережитых стрессовых событий.
Фото: www.instagram.com/milana_tulpanova
Милана также призналась, что после первого брака и странного второго не стремится в официальные отношения — замуж не хочет. «Ой, нет», — лаконично и эмоционально ответила она на вопрос.
Первый опыт семейной жизни стал для Миланы тяжелым, еще труднее дался ей развод с Александром Кержаковым. Они поженились в июне 2015 года, весной 2017-го у пары родился сын Артемий. Но всего через год Милана подала на развод. Свое решение она обосновала тем, что муж потерял к ней всяческий интерес после гибели ее влиятельного отца сенатора Вадима Тюльпанова.
Но после расставания футболист Кержаков, известный своей страстью отнимать детей у бывших возлюбленных, решил проделать с ней «грязный» трюк. Спортсмен на суде заявил, что его экс-супруга неадекватная и не может воспитывать мальчика. Все время разбирательств малыш жил с отцом и сводным братом Игорем. Кержаков лишил мать старшего сына прав на воспитание.
Милана Тюльпанова отчаянно билась за ребенка, обращаясь во все инстанции. В итоге она защитила свое имя и право воспитывать Артемия. Суд постановил, что отец обязан выплачивать мальчику алименты в размере 1/6 части от своего заработка.
Фото и видео: Instagram
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