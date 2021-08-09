passion.ru

Экс-мужья довели Милану Тюльпанову до эпилепсии: «Все на нервной почве»

Экс-жена футболиста Александра Кержакова, а теперь популярный блогер Милана Тюльпанова откровенно ответила на вопросы подписчиков. Общаясь с фолловерами, она рассказала, что уже больше года ее мучает тяжелое заболевание, которое, по ее словам, могло развиться из-за перенесенных в последние годы стрессов в личной жизни.
Экс-мужья довели Милану Тюльпанову до эпилепсии: «Все на нервной почве»

Милана Тюльпанова призналась, что год назад у нее случился первый приступ эпилепсии. Об этом она рассказала подписчикам, отвечая на их вопросы. Одна из поклонниц поинтересовалась у девушки, хроническое это заболевание, врожденное или нет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Милана Тюльпанова после развода вернула девичью фамилию

Фото: www.instagram.com/milana_tulpanova

Блогер откровенно ответила, что болячка настигла ее совсем недавно, и назвала причину, которая могла спровоцировать появление недуга.

«Первый приступ случился неожиданно год назад на пустом месте», — рассказала Тюльпанова, добавив, что он, вероятно, стал следствием пережитых стрессовых событий.

1 / 3

Фото: www.instagram.com/milana_tulpanova

Милана также призналась, что после первого брака и странного второго не стремится в официальные отношения — замуж не хочет. «Ой, нет», — лаконично и эмоционально ответила она на вопрос.

Первый опыт семейной жизни стал для Миланы тяжелым, еще труднее дался ей развод с Александром Кержаковым. Они поженились в июне 2015 года, весной 2017-го у пары родился сын Артемий. Но всего через год Милана подала на развод. Свое решение она обосновала тем, что муж потерял к ней всяческий интерес после гибели ее влиятельного отца сенатора Вадима Тюльпанова.

Но после расставания футболист Кержаков, известный своей страстью отнимать детей у бывших возлюбленных, решил проделать с ней «грязный» трюк. Спортсмен на суде заявил, что его экс-супруга неадекватная и не может воспитывать мальчика. Все время разбирательств малыш жил с отцом и сводным братом Игорем. Кержаков лишил мать старшего сына прав на воспитание.

Милана Тюльпанова отчаянно билась за ребенка, обращаясь во все инстанции. В итоге она защитила свое имя и право воспитывать Артемия. Суд постановил, что отец обязан выплачивать мальчику алименты в размере 1/6 части от своего заработка.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram