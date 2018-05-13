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Милана Кержакова разводится с мужем-футболистом: «Это абсолютно падший, не достойный уважения человек»

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Фото из Instagram Миланы Кержаковой
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Милана Кержакова официально подтвердила разрыв с Александром Кержаковым.

Слухи о расставании Миланы и Александра Кержаковых ходят давно. Мужчину видели с другой женщиной, пока его супруга выхаживала их новорожденного сына и боролась с депрессией из-за смерти отца. Когда ее спрашивали о планах на второго ребенка, она отвечала категорическим отказом, не вдаваясь в причины, однако разлад с отцом первенца отрицала.

Теперь карты раскрыты. В переписке с поклонниками Милана призналась: с Александром все кончено.

«Я давно уже не с ним в отношениях. Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — ответила она на прямой вопрос.

Подписчики поддержали решение модели и бизнес-леди. В последний раз они видели счастливые фотографии пары в начале декабря 2017 года.

«Что вы думаете об институте семьи, брака? Считаете ли вы, что в отношениях, если это судьба, все должно складываться само собой или что отношения — это сознательный выбор человеком человека,а сознательность подразумевает, в первую очередь, ответственность и работу. Я придерживаюсь именно второй позиции. Красивые картинки, которые вы тут видите, хранят за собой много счастливых и грустных дней, много счастья и непонимания, множество компромиссов и уступок. Давайте говорить правдиво, сколько за "идеальными" фотоальбомами в соц.сетях скрывается несчастных, потерянных людей. Но наше эго сильнее, порой, нас самих. Нам нужно дать понять окружающим, что и живем мы лучше, и семья у нас прекрасная, и в отпуск мы ездим дважды, а то и больше раз в год, а на самом деле все это — пшик. Я делаю фотографии семьи и близких редко, тогда, когда все хорошо, чтобы не стать заложницей этого флешмоба всеобщего безумия под названием "моя счастливая жизнь и ее неимоверно счастливые участники". Потому что жизнь всегда разная, и, даже, наверное, чаще трагичная, чем наоборот. Но инстаграм показывает нам диссонирующую картину — в этом мире все молоды, богаты успешны, дети не болеют, никто никому не изменяет, люди не ругаются, не разводятся, не берут кредитов и ипотек. Глупо, конечно, это все, но в этом наши современные реалии и заключаются, мы хотим видеть лучшую жизнь, пусть и на картинке. И не плохо это, просто данность. Но мне она не близка, не хочется заниматься осознанным самообманом. Я делюсь своей жизнью тогда, когда я счастлива в тот или иной отрезок своей жизни, и улыбки эти не натянуты. Да и все остальные эмоции тоже. Счастье есть там — где, прежде всего, есть понимание и принятие. Тогда этого не скрыть ни на страницах соц.сетях, ни за их пределами. Да и придумывать ничего не нужно», — писала она тогда. После этого фотографии с мужем появляться в блоге красавицы-блондинки перестали.

Александр Кержаков и дочь политика Вадима Тюльпанова поженились в 2015 году. Весной 2017 года у них родился сын Артемий. Молодая мама гордилась тем, что ее мальчик — единственный ребенок Кержакова, который как две капли похож на отца.

У спортсмена на тот момент уже были дети: дочь Дарья от первого брака (она родилась в 2005 году) и сын Игорь (он появился на свет в 2014 году от отношений с лишенной позже родительских прав Екатерины Сафроновой). Для Миланы малыш стал первенцем.

Фото: instagram

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