Милана Тюльпанова бросила мужа меньше чем через месяц после свадьбы на Мальдивах

Милана Тюльпанова вышла замуж за своего нового возлюбленного в середине января — красивая церемония бракосочетания состоялась на Мальдивах.

Однако сегодня бывшая жена Александра Кержакова объявила, что расстается с мужем. Об этом она рассказала в беседе с изданием «СтарХит».

Выяснилось, что у Евгения немалые проблемы с законом, и он даже успел посидеть в тюрьме, а отношения с Тюльпановой использовал в личных целях.

«Жулик! Близко его к себе не подпускай! Три судимости минимум: за кражу, мошенничество, куча обанкротившихся фирм, долги по налогам, явные аферы с квартирами», — с горечью призналась модель.

«Мне говорили, что у Жени проблемы с законом достаточно давно, но он настаивал на том, что все не так, мол, он порядочный человек. Ему нужен был только хайп и пиар. Я переговорила с его бывшей женой по телефону. Она подтвердила, что Женя хотел ей доказать, что она потеряла».

Кроме проблем с законом, 45-летний Евгений оказался еще и домашним тираном — он постоянно контролировал Милану, проверял ее социальные сети и контролировал, с кем она общается. Вскоре девушка начала попросту опасаться за свою жизнь и за жизнь своих близких.

Теперь Тюльпанова вздыхает и говорит, что, очевидно, у нее такая карма — ее бывший супруг, футболист Александр Кержаков, тоже проявлял к ней жестокость, по словам Миланы.