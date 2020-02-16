Екатерина Климова опубликовала в социальной сети видео, в котором похвасталась стройными и длинными ногами. В кадре актриса стоит на постаменте, а вентилятор завевает ее легкую юбку. Сцена очень схожа со сценой из фильма «Зуд седьмого года» с Мэрилин Монро. Поклонники Екатерины сразу разгадали замысел создателей мини-сценки, но отметили, что Монро — это уже прошлое, а Климова — прекрасное настоящее.«Как всегда, невероятно красивая», «Ну красотка! Бесподобно!», «Ну почти как Мэрилин Монро», «Шикарная женщина», «Супер», — собрала Екатерина комплименты.Недавно Екатерина Климова показала подписчикам фото, на котором ей 18 лет. Фолловеры были шокированы тем, что за несколько десятков лет их любимая актриса вообще не изменилась. Впрочем, получать восторженные отзывы о своей внешности для актрисы дело привычное. Даже после рождения четверых детей она сохранила идеальную фигуру и девичью привлекательность.А вам кто больше нравится — Екатерина или Мэрилин? Фото и видео: East News, InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!