«Время для вас остановилось?» Екатерина Климова удивила поклонников своим портретом в 18 лет

«Красотка с взглядом кинодивы», — отметил в комментариях Филипп Киркоров. «Потрясающая», — написал Игорь Верник.

«Совсем не изменилась», «Красотка», «Очень красивая! И вообще не изменилась, ни капли. Такая же 18-летняя девушка!», «Нежная», «Красавица! Вы совсем не изменились! А главное — сияющие глаза!», «Молодец мама! Мамы всегда правы оказываются», «Честное слово, вы сегодня выглядите так же великолепно, как и в 18», «Время для вас остановилось?», — усыпали Екатерину Климову комплиментами.

Поклонники актрисы каждый раз удивляются ее природной красоте и молодости. Недавно обсуждали прекрасные глаза, фигуру Екатерины и ее подросших детей.