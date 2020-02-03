«Время для вас остановилось?» Екатерина Климова удивила поклонников своим портретом в 18 лет
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Фото: Instagram
42-летняя Екатерина Климова показала в Instagram свой портрет, на котором ей всего 18 лет. С порванной на клочки фотографии смотрит юная красавица, которая к сегодняшнему дню совсем не изменилась.
«Катя Климова, 18 лет. Фото было порвано.... "Некрасивая, обыкновенная я какая-то...". Мама достала его из помойного ведра и сохранила. Спасибо. Забавно, но после всевозможных экспериментов над своей внешностью, всю осознанную жизнь я буду стремиться к простоте и собственной индивидуальности. Путь был долгим. А можно было просто поверить маме», — подписала снимок актриса.
«Красотка с взглядом кинодивы», — отметил в комментариях Филипп Киркоров. «Потрясающая», — написал Игорь Верник.
«Совсем не изменилась», «Красотка», «Очень красивая! И вообще не изменилась, ни капли. Такая же 18-летняя девушка!», «Нежная», «Красавица! Вы совсем не изменились! А главное — сияющие глаза!», «Молодец мама! Мамы всегда правы оказываются», «Честное слово, вы сегодня выглядите так же великолепно, как и в 18», «Время для вас остановилось?», — усыпали Екатерину Климову комплиментами.
Поклонники актрисы каждый раз удивляются ее природной красоте и молодости. Недавно обсуждали прекрасные глаза, фигуру Екатерины и ее подросших детей.
Фото: Instagram
Видео: «Однажды»/ НТВ
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