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Екатерина Климова показала веселые спортивные забавы с сыновьями: «Корней включил волю – горжусь!»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова с Корнеем и Матвеем

Фото: Instagram

Актриса провела вечер с детьми и друзьями.

Многодетная мама Екатерина Климова часто делится с подписчиками фотографиями и видео своих дочерей и сыновей. Накануне актриса показывала, какой артистичной растет ее 4-летняя малышка Изабелла, а теперь показала поклонникам, как весело она провела вечер с семьей и друзьями.

Екатерина опубликовала в Instagram ролик, в котором борется на руках с сыном Корнеем. Матвей поддерживал одновременно и брата, и маму. За кадром слышны веселые голоса, подбадривающие мальчика. Одни просят его уступить Екатерине: «У мамы сейчас давление поднимется». Другие просят мальчика не сдаваться: «Корнюша, держись!».

Сама Екатерина Климова отметила, что сыном гордится.

«Какие замечательные мальчишки!», «Красавчики», «Всего самого-самого лучшего! Много счастья», «Чудесная женщина, чудесные дети! Есть чем и кем гордиться! Удачи и счастья Вам и Вашей семье! Здоровья и долголетия матушке!», «Молодец, бойцовский характер у сына! Не сдается, хоть и тяжело! Хороший защитник у мамы растет!», «Как у вас там все хорошо, тепло и уютно по-домашнему», — написали Екатерине в комментариях.

Корнея и Матвея Екатерина Климова родила от актера Игоря Петренко. Они прожили в браке 10 лет. Сейчас у Петренко другая семья, в которой растут три маленькие дочки.

Фото и видео: Instagram

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