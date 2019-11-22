Екатерина Климова показала веселые спортивные забавы с сыновьями: «Корней включил волю – горжусь!»

Многодетная мама Екатерина Климова часто делится с подписчиками фотографиями и видео своих дочерей и сыновей. Накануне актриса показывала, какой артистичной растет ее 4-летняя малышка Изабелла, а теперь показала поклонникам, как весело она провела вечер с семьей и друзьями.

Екатерина опубликовала в Instagram ролик, в котором борется на руках с сыном Корнеем. Матвей поддерживал одновременно и брата, и маму. За кадром слышны веселые голоса, подбадривающие мальчика. Одни просят его уступить Екатерине: «У мамы сейчас давление поднимется». Другие просят мальчика не сдаваться: «Корнюша, держись!».

Сама Екатерина Климова отметила, что сыном гордится.