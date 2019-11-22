Екатерина Климова показала веселые спортивные забавы с сыновьями: «Корней включил волю – горжусь!»
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Фото: Instagram
Многодетная мама Екатерина Климова часто делится с подписчиками фотографиями и видео своих дочерей и сыновей. Накануне актриса показывала, какой артистичной растет ее 4-летняя малышка Изабелла, а теперь показала поклонникам, как весело она провела вечер с семьей и друзьями.
Екатерина опубликовала в Instagram ролик, в котором борется на руках с сыном Корнеем. Матвей поддерживал одновременно и брата, и маму. За кадром слышны веселые голоса, подбадривающие мальчика. Одни просят его уступить Екатерине: «У мамы сейчас давление поднимется». Другие просят мальчика не сдаваться: «Корнюша, держись!».
Сама Екатерина Климова отметила, что сыном гордится.
«Какие замечательные мальчишки!», «Красавчики», «Всего самого-самого лучшего! Много счастья», «Чудесная женщина, чудесные дети! Есть чем и кем гордиться! Удачи и счастья Вам и Вашей семье! Здоровья и долголетия матушке!», «Молодец, бойцовский характер у сына! Не сдается, хоть и тяжело! Хороший защитник у мамы растет!», «Как у вас там все хорошо, тепло и уютно по-домашнему», — написали Екатерине в комментариях.
Корнея и Матвея Екатерина Климова родила от актера Игоря Петренко. Они прожили в браке 10 лет. Сейчас у Петренко другая семья, в которой растут три маленькие дочки.
Фото и видео: Instagram
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