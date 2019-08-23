«Люблю все сильнее»: Игорь Петренко в день своего 42-летия тайком от жены показал их нежные фотографии

Актер и его молодая жена – актриса Кристина Бродская растят трех маленьких дочек. Не так давно супруги завели страницу в Instagram, где делятся с подписчиками семейными фотографиями. Артист признался, что все снимки перед публикацией они с супругой оговаривают. Но в свой день рождения он нарушил это правило.

«Обычно все фотографии, которые мы выкладываем в Инстаграм, обсуждаем вместе, Но на это раз позволю себе втихаря сделать Это самостоятельно, потому что есть Прекрасный Повод:

Мой Любимый и Родной Человек! С каждым Годом, проходя большой путь, длиной в целых 365, а то и 366 дней, мы становимся ещё ближе друг к другу. Счастье - Это быть с тобой рядом, когда тяжело; рассказывать о чём-то, что заставляет тебя смеяться; угадывать твои мысли, когда ты ещё не начал говорить; удивлять, когда ты совсем этого не ждёшь!.. Люблю тебя! И с каждым годом всё сильнее!..», - признался Игорь в чувствах к Кристине (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).