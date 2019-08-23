«Люблю все сильнее»: Игорь Петренко в день своего 42-летия тайком от жены показал их нежные фотографии

23 августа известный актер и многодетный отец Игорь Петренко отмечает день рождения – ему исполнилось 42 года.
Актер и его молодая жена – актриса Кристина Бродская растят трех маленьких дочек. Не так давно супруги завели страницу в Instagram, где делятся с подписчиками семейными фотографиями. Артист признался, что все снимки перед публикацией они с супругой оговаривают. Но в свой день рождения он нарушил это правило.
«Обычно все фотографии, которые мы выкладываем в Инстаграм, обсуждаем вместе, Но на это раз позволю себе втихаря сделать Это самостоятельно, потому что есть Прекрасный Повод:
Мой Любимый и Родной Человек! С каждым Годом, проходя большой путь, длиной в целых 365, а то и 366 дней, мы становимся ещё ближе друг к другу. Счастье - Это быть с тобой рядом, когда тяжело; рассказывать о чём-то, что заставляет тебя смеяться; угадывать твои мысли, когда ты ещё не начал говорить; удивлять, когда ты совсем этого не ждёшь!.. Люблю тебя! И с каждым годом всё сильнее!..», - признался Игорь в чувствах к Кристине (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
«С днем рождения! Игорь, вы невероятно обаятельный, красивый, талантливый, мужественный - Вы мой любимый актер!Обожаю ваше творчество! Вы действительно украшение нашего кинематографа! От души желаю Вам счастья, любви, семейного благополучия, творческих успехов! Здоровья вам и вашим близким!!!!»,
«Красивые, счастья»,
«Такую любовь как у вас - не подделать, не сыграть. Хочу просто пожелать крепкого здоровья, чтобы так же станцевали на своей "золотой свадьбе" ! Игорю - больших, характерных ролей - он их достоин, вам- простого женского счастья!», - поздравили подписчики любимого актера.
Напомним, что, кроме маленьких Софии, Марии и Евы, у Игоря Петренко есть двое сыновей от Екатерины Климовой – Матвей и Корней.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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