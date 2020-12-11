Джованна Антонелли в рваных джинсах и «камуфляжном» жакете впечатлила фанатов: «Дерзкая!»

«Красавица», «Молодежная, выглядите моложе своих лет», «Прическа вам очень идет», «Такая дерзкая и счастливая», «Стильный наряд», «Люблю такой стиль в одежде. Вам очень идет», «Как я вас обожаю, вам все к лицу», «Джованна, вы удивительной красоты женщина, и все, что вы надеваете, вам подходит», — получила Антонелли сотни комплиментов на разных языках мира.

44-лентняя звезда бразильских сериалов не боится экспериментов с внешностью и с образами. Помимо того, что она перевоплощается для съемок в кино, актриса любит бьюти-эксперименты в повседневной жизни. Так, она хвасталась спортивными накаченными ногами в платье с рюшами, производила фурор в Сети, нарядившись в пайетки с головы до ног, и собирала комплименты за честное фото без косметики.

Джованна Антонелли снялась в 36 фильмах и сериалах, но на весь мир она прославилась после выхода на экраны «Клона», который стал самым продаваемым сериалом Бразилии.