Джованна Антонелли в рваных джинсах и «камуфляжном» жакете впечатлила фанатов: «Дерзкая!»
Фото: www.instagram.com/giovannaantonelli/
Джованна Антонелли порадовала поклонников стильным городским луком. Она примерила рваные зауженные джинсы, белую футболку и жакет с камуфляжным принтом. Из обуви она выбрала черные полусапожки с зауженным носом, а завершила образ поясная черная сумка. Стилисты сделали актрисе легкие объемные локоны и нанесли почти незаметный макияж.
И в таком облике бразильская телезвезда устроила фотосессию на улице.
«Красавица», «Молодежная, выглядите моложе своих лет», «Прическа вам очень идет», «Такая дерзкая и счастливая», «Стильный наряд», «Люблю такой стиль в одежде. Вам очень идет», «Как я вас обожаю, вам все к лицу», «Джованна, вы удивительной красоты женщина, и все, что вы надеваете, вам подходит», — получила Антонелли сотни комплиментов на разных языках мира.
44-лентняя звезда бразильских сериалов не боится экспериментов с внешностью и с образами. Помимо того, что она перевоплощается для съемок в кино, актриса любит бьюти-эксперименты в повседневной жизни. Так, она хвасталась спортивными накаченными ногами в платье с рюшами, производила фурор в Сети, нарядившись в пайетки с головы до ног, и собирала комплименты за честное фото без косметики.
Джованна Антонелли снялась в 36 фильмах и сериалах, но на весь мир она прославилась после выхода на экраны «Клона», который стал самым продаваемым сериалом Бразилии.
Фото и видео: Instagram Джованны Антонелли
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