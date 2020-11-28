Альбина Джанабаева предстала на новом фото без макияжа и фильтров
Фото: @albinadzhanabaeva / Instagram
Звезда продемонстрировала природную красоту на новом селфи, сделанном в салоне красоты. Певица отправилась обновить укладку и цвет волос, и в процессе процедуры решила запечатлеть себя без макияжа и фильтров. Альбина Джанабаева восхитила естественностью и идеально подтянутым контуром лица и ровным цветом кожи. Внимательные подписчики могли заметить и книжную новинку, которую во время длительного сеанса читала певица — «Книга для родителей». Певица редко предстает перед камерой без мейкапа. Так, для вечеринокАльбина нередко выбирает эффектный образ — укладку с голивудскими локонами и яркий макияж — smokeys eyes с нюдовой прорисовкой губ.
Фото: @albinadzhanabaeva / Instagram
Совсем недавно мы писали о том, что артистка показала семейную идиллию. На своей странице в социальной сети Альбина опубликовала видео, на котором ее супруг Валерий Меладзе готовит праздничный ужин. За жизнью артистки в Сети следят более 414 тысяч человек. Она часто делится с подписчиками историями из личной жизни.
Напомним, что роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался еще 15 лет назад. В 2004 году у пары родился первый ребенок — сын Константин.
Примечательно, что на тот момент Валерий еще был женат на своей первой супруге Ирине Малухиной. Позже, когда Ирина узнала об отношениях мужа с Альбиной, она была потрясена, так как бывшая солистка «ВИА Гры» была вхожа в их с Валерием дом, женщины поддерживали прекрасные отношения и даже дружили.
К слову, недавно мы писали, как Альбина Джанабаева зажигательно станцевала в дерзком костюме. 41-летняя певица зажгла на вечеринке в ресторане и исполнила свои хиты.
Фото и видео: @albinadzhanabaeva / Instagram
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