Альбина Джанабаева предстала на новом фото без макияжа и фильтров

Совсем недавно мы писали о том, что артистка показала семейную идиллию. На своей странице в социальной сети Альбина опубликовала видео, на котором ее супруг Валерий Меладзе готовит праздничный ужин. За жизнью артистки в Сети следят более 414 тысяч человек. Она часто делится с подписчиками историями из личной жизни.

Напомним, что роман Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе начался еще 15 лет назад. В 2004 году у пары родился первый ребенок — сын Константин.

Примечательно, что на тот момент Валерий еще был женат на своей первой супруге Ирине Малухиной. Позже, когда Ирина узнала об отношениях мужа с Альбиной, она была потрясена, так как бывшая солистка «ВИА Гры» была вхожа в их с Валерием дом, женщины поддерживали прекрасные отношения и даже дружили.

К слову, недавно мы писали, как Альбина Джанабаева зажигательно станцевала в дерзком костюме. 41-летняя певица зажгла на вечеринке в ресторане и исполнила свои хиты.