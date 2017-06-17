34-летний певец Сергей Лазарев — один из немногих российских исполнителей, о ком говорят по всему миру. Корреспондентам телепрограммы «Однажды» удалось поговорить с Лазаревым о личном. На несколько часов финалист «Евровидения» стал простым туристом и во время прогулки по Берлину ответил на вопросы журналистов.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Май 31 2017 в 6:10 PDT

Впервые Сергей рассказал о том, что в этом году ушел из жизни его отец. Это случилось на следующий день после второй годовщины со дня смерти старшего брата певца — Павла. Молодой человек скончался в марте 2015 года после автомобильной аварии — произошло кровоизлияние в мозг. У отца исполнителя открылась язва. Лазарев говорит об этом, не скрывая слез: «После смерти Паши как будто открылись глаза. Жизнь быстротечна. Завтра вообще может не быть. У отца абсолютно ужасная смерть. Открылась язва. Он просто боялся идти к врачу. Я остался единственным кормильцем в семье, отвечаю за маму, за бабушку, за племянницу. Единственный мужчина, который может их защитить».

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Окт 30 2016 в 10:25 PDT

Кроме того, Сергей сказал несколько слов о сыне Никите: «Мой любимый сын, без которого я не понимаю, как жил раньше. С первого дня жизни оберегаю его, поэтому не хотел говорить. Счастье любит тишину, не хочу, чтобы кто-то мешал этого. Я так не хочу, чтобы это касалось моего ребенка.» Певец признается, что за Никиту готов «удавить, убить». Поэтому певец не показывает лица мальчика, не берет его на свои концерты и выступления. «Все, что вы видите по телевизору, в социальных сетях – это 10%, даже меньше, нашей жизни. Зритель не должен знать переживаний», — подытоживает Лазарев.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Июн 1 2017 в 2:47 PDT

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Апр 10 2017 в 5:06 PDT

Фото: instagram.com