В конце прошлого года, благодаря находчивым папарацци, стало известно, что 34-летний Сергей Лазарев вот уже два с половиной года является счастливым отцом. Как выяснилось, у певца подрастает сын Никита. С тех пор как общественность узнала о существовании наследника, Лазарев старается каждую свободную минуту проводить с малышом, попутно рассказывая об этом фанатам. Вот и в очередной раз артист порадовал поклонников новым семейным снимком, на котором папа и сын греются под ярким солнцем: «#счастьекаконоесть, #mytrueloveforever, #далврукисынутелефон, #когдасынфотограф».

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Май 7 2017 в 11:35 PDT

Казалось бы, поклонники Сергея должны радоваться за него. Однако, к удивлению самого певца, вместе добрых слов на него посыпалась негативная критика, из-за которой ему пришлось закрыть комментарии под новым фото с Никитой. Дело в том, что в одном из интервью его друг Филипп Киркоров намекнул на то, что Лазарев воспользовался услугами суррогатного материнства.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Апр 10 2017 в 5:06 PDT

Сам же артист старается не обсуждать свою личную жизнь и лишь один раз прокомментировал свое внезапно обнародованное отцовство. Сергей сообщил, что из-за огромного количества домыслов и слухов, он хочет официально подтвердить, что вот уже два с половиной года счастлив быть папой и воспитывать сына.

«Я очень прошу всех уважать личное пространство моей семьи, меня и моего сына и сохранить наше право на частную жизнь. Спасибо за понимание!», - заключил артист.

Фото: instagram.com