Сергей Лазарев 2,5 года скрывал, что у него есть сын. А теперь, когда это стало известно, он берет мальчика с собой на гастроли. Когда певец готовился к концерту в Петербурге, он разрешил маленькому Никите пройтись по сцене.

«Лазарев-Младший инспектирует сцену. К концерту всё готово», — подписал снимок довольный отец.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Фев 25 2017 в 5:18 PST

Даже сейчас он не показывает лицо малыша общественности. Примечательно и то, что комментарии к фотографии с сыном он закрыл. Поэтому фанаты не смогли выразить ему своё восхищение.

Поклонники и коллеги артиста делают предположения, кто же все-таки мама Никиты. Недавно бывшей продюсер Сергея предположил, что певец воспользовался услугами суррогатной матери.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Фев 22 2017 в 12:31 PST

А Лазарев уже посвятил сыну татуировку, заявив: «теперь можно»!

Фото: instagram.com, globallookpress.com