Сергей Лазарев 2,5 года скрывал, что у него есть сын. А теперь, когда это стало известно, он берет мальчика с собой на гастроли. Когда певец готовился к концерту в Петербурге, он разрешил маленькому Никите пройтись по сцене.
«Лазарев-Младший инспектирует сцену. К концерту всё готово», — подписал снимок довольный отец.
Даже сейчас он не показывает лицо малыша общественности. Примечательно и то, что комментарии к фотографии с сыном он закрыл. Поэтому фанаты не смогли выразить ему своё восхищение.
Поклонники и коллеги артиста делают предположения, кто же все-таки мама Никиты. Недавно бывшей продюсер Сергея предположил, что певец воспользовался услугами суррогатной матери.
А Лазарев уже посвятил сыну татуировку, заявив: «теперь можно»!
Фото: instagram.com, globallookpress.com