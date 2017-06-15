После того, как СМИ случайно раскрыли секрет отцовства Сергея Лазарева, не стихают разговоры о возможной маме трехлетнего Никиты. Кто-то говорит, что мальчик родился от суррогатной матери, кто-то верит в тайную личную жизнь артиста. На днях Сергей дал откровенное интервью, в котором рассказал о сыне и любви.

Правы оказались те, кто уверен: у Сергея есть возлюбленная. Он держит ее имя в строжайшем секрете, как и всю информацию о мальчике. «Я так не хочу, чтобы это касалось моего ребенка, какой-либо негатив. Я за него удавлю», — пояснил музыкант. Однако в ток-шоу «Секрет на миллион» хороший друг Сергея, популярный певец Филипп Киркоров, говорил: «Я узнал о том, что у него родился сын, только когда это случилось. И тоже от суррогатной матери».

В эту субботу в передаче Сергея Майорова «Однажды…» Лазарев приоткроет завесы тайны: какие отношения связывают его и любимую, каким растет маленький Никита, обещает анонс на «НТВ».

Напомним, что о том, что бывшего солиста группы Smash есть сын, пресса узнала в декабре прошлого года: папарацци подловили его на прогулке с мальчиком. Позже артист подтвердил факт своего отцовства и стал время от времени публиковать редкие кадры отцовства, не показывая лица ребенка.

Фото: instagram.com