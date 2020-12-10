Максим Галкин по просьбе подписчиков показал дом и вид из окна

Максим Галкин по многочисленным просьбам своих поклонников показал дом, в котором он живет вместе с детьми и Аллой Пугачевой. Актер показал шикарную гостиную и вид из окна.

Он опубликовал в сториз просьбу подписчицы показать окна — она отметила, что в доме Галкина всегда очень светло, но окон никогда не видно. Галкин в ответ снял видео, на котором видно, что окна в доме все же есть, и из них открывается замечательный вид.

Поклонники очень часто задают ему вопросы о доме, в котором он живет. В частности, поклонникам интересно наличие окон, количество комнат и есть ли в их доме лифт.

Роскошные интерьеры дома Галкиных можно увидеть на видео с его детьми, которыми Максим часто делится в своем блоге.

Так, недавно он опубликовал видеоисторию о том, как его дети сконструировали самодельное привидение и напугали маму Аллу Пугачеву. Видео собрало множество восторженных комментариев со стороны поклонников Галкина.