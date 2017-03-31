Ольга Бузова семимильными шагами покоряет российскую эстраду. На ее счету четыре сингла, два клипа, а в скором времени выйдет и третий на песню «Люди не верили». Сейчас артистка активно готовится к выступлениям не только в столице, но и в других городах России. Так, недавно Бузова опубликовала в своем блоге фото для афиши концертов, которое спровоцировало волну обсуждений среди общественности.

«Недавно устроили небольшую фотосессию с моей талантливой @juliawhitephoto Наконец, у меня есть крутые фото для афиш для моих выступлений в ваших городах».

Сочетание длинных волос, откровенного боди, черных ботфортов и яркого макияжа показалось подписчикам Ольги слишком вульгарным для афиши. Кроме того, некоторые из них отметили, что в этом образе певица очень напоминает возлюбленную своего экс-супруга Дмитрия Тарасова – Анастасию Костенко.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Мар 31 2017 в 9:19 PDT

«Хватит уже под костенку косить», «Ты под костюшу косишь? :/ Только зачем?», «Оля, ну ты же не порно актриса, чтобы на афиши ставить такую фотографию!?», «Мда...уж! У человека совершенно нет вкуса в одежде!!!», «Она считает,что если оденешься вульгарно и это круто!???», «Оля! Совершенно потеряла свою индивидуальность!».

Многие вспомнили, что после развода с футболистом артистка резко сменила имидж, покрасив волосы в темный цвет, чтобы, по их мнению, хоть немного быть похожей на новую пассию бывшего мужа.

А как вам смелый образ Ольги?

Фото: instagram