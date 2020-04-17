«Дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире»: Собчак высмеяла поведение звезд в самоизоляции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Я прям иногда развидеть хочу то,что происходит с некоторыми гражданами на карантине. Взрослые вроде люди обливают себя какой-то гадостью,наряжаются чтобы вынести мусор, едят горчицу ложками,отрезают клоки волос, и купаются в макаронах. С опаской открываю ленту ,потому как такими темпами через неделю-другую дойдет до эпиляции бикини клеем в прямом эфире. Взрослые женщины ругаются из-за того , кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном,а кто за кем повторил. Непонятно уже , что хуже- сам вирус,или его последствия для неокрепшей людской психики», — написала Ксения Анатольевна в Instagram.
Напомним, что недавно Настя Ивлеева и Ольга Бузова, к примеру отрезали себе волосы в прямом эфире и купались в ванных, наполненных лапшой. Также популярным среди знаменитостей стал так называемый Pillow Challenge («подушечный челлендж» — прим. ред.), во время которого известные и не очень девушки начали наряжаться в подушки вместо платьев. Некоторые же стали надевать шикарные наряды и делать макияж — якобы для того, чтобы вынести мусор.
Фотокоор: Instagram
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