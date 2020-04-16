«Располневшая» во время самоизоляции Настя Ивлеева искупалась в ванне с лапшой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
В Instagram Настя Ивлеева опубликовала свое отфотошопленное фото, на котором она позирует с размазанным вокруг глаз макияжем и располневшей фигурой в ванне с лапшой. «В этом мире я Королева, не нравится-живи в другом», — подписала она снимок.
Фото: Instagram
Ранее похожее фото в Instagram опубликовала Ольга Бузова. Правда, она позировала с аккуратным макияжем и демонстрировала стальной пресс...
Фото: Instagram
Похоже, так Настя Ивлеева хотела обвинить Ольгу Бузову в плагиате. Напомним, что недавно она сделала себе стрижку в прямом эфире, а вскоре в онлайн-режиме на глазах у миллионов подписчиков отрезала себе волосы и Ольга. В общем, во время вынужденной самоизоляции девушки развлекаются и развлекают поклонников, как могут.
Фото и видео: Instagram
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