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«Располневшая» во время самоизоляции Настя Ивлеева искупалась в ванне с лапшой

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Слайд, который
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Фото: Instagram

29-летняя популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева решила спародировать домашнее фото Ольги Бузовой, которая своеобразно развлекается во время самоизоляции.

В Instagram Настя Ивлеева опубликовала свое отфотошопленное фото, на котором она позирует с размазанным вокруг глаз макияжем и располневшей фигурой в ванне с лапшой. «В этом мире я Королева, не нравится-живи в другом», — подписала она снимок.

Фото: Instagram

Ранее похожее фото в Instagram опубликовала Ольга Бузова. Правда, она позировала с аккуратным макияжем и демонстрировала стальной пресс...

Фото: Instagram

Похоже, так Настя Ивлеева хотела обвинить Ольгу Бузову в плагиате. Напомним, что недавно она сделала себе стрижку в прямом эфире, а вскоре в онлайн-режиме на глазах у миллионов подписчиков отрезала себе волосы и Ольга. В общем, во время вынужденной самоизоляции девушки развлекаются и развлекают поклонников, как могут.

Фото и видео: Instagram

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