«Располневшая» во время самоизоляции Настя Ивлеева искупалась в ванне с лапшой

Похоже, так Настя Ивлеева хотела обвинить Ольгу Бузову в плагиате. Напомним, что недавно она сделала себе стрижку в прямом эфире, а вскоре в онлайн-режиме на глазах у миллионов подписчиков отрезала себе волосы и Ольга. В общем, во время вынужденной самоизоляции девушки развлекаются и развлекают поклонников, как могут.