«А где же доченька?»: Волочкова в день своих именин пошла на каток с детьми

«Лучше бы дочь свою пригласила», — отругали балерину подписчики. «Балерина то с крестницей, то с детьми прислуги, то с ученицами, но только не со своей дочерью», — согласились другие. «А где же доченька?», — спросили юзеры. «Анастасия, почему так мало фото с дочерью?», — поинтересовались у Волочковой.

«Видно, что Настя вообще за модой не следит, застряла в 90-х годах», — остались недовольны образом артистки поклонники. «На Мальдивы деньги есть, а на вещи и парикмахера уже который год не хватает», — написали в комментариях. «Шуба из 90-х? Сейчас уже такие не носят», — подытожили под постом.

«Анастасия, вы в последнее время роскошно выглядите, так держать!», — поддержали Волочкову другие. «Очень мило, девочки наверняка безумно рады прогулке», — отметили подписчики. «Умница, Настя! Не слушайте никого, делайте, что сердце подсказывает», — посоветовали звезде.