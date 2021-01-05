«А где же доченька?»: Волочкова в день своих именин пошла на каток с детьми
Фото: instagram.com/volochkova_art
На снимке балерина в короткой шубе и джинсах стоит, взявшись за руки с двумя девочками. «Сейчас мы вновь на Красной площади. Я пригласила на каток Машеньку Агинскую — участницу нашего спектакля (в главной роли) и ее сестру Злату. Девочки приехали из Чехова в такую красоту», — уточнила Волочкова. В следующем посте Анастасия пишет, что решила устроить детям сюрприз в день своих именин.
«Лучше бы дочь свою пригласила», — отругали балерину подписчики. «Балерина то с крестницей, то с детьми прислуги, то с ученицами, но только не со своей дочерью», — согласились другие. «А где же доченька?», — спросили юзеры. «Анастасия, почему так мало фото с дочерью?», — поинтересовались у Волочковой.
«Видно, что Настя вообще за модой не следит, застряла в 90-х годах», — остались недовольны образом артистки поклонники. «На Мальдивы деньги есть, а на вещи и парикмахера уже который год не хватает», — написали в комментариях. «Шуба из 90-х? Сейчас уже такие не носят», — подытожили под постом.
«Анастасия, вы в последнее время роскошно выглядите, так держать!», — поддержали Волочкову другие. «Очень мило, девочки наверняка безумно рады прогулке», — отметили подписчики. «Умница, Настя! Не слушайте никого, делайте, что сердце подсказывает», — посоветовали звезде.
В сентябре единственной дочери Анастасии Волочковой Ариадне исполнилось 15 лет. Балерина первой поздравила именинницу, приехав к ней домой, и посвятила ей трогательный пост. Ариадна живет отдельно от матери — с отцом Игорем Вдовиным и его невестой, телеведущей Еленой Николаевой.
Фото: Instagram/@volochkova_art
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