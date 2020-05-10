13-летняя дочь Юлии Началовой довела до слез ее поклонников: «Голос, как у мамы»
Фото: Instagram Юлии Началовой
Год назад не стало певицы Юлии Началовой. Единственная дочь певицы, 13-летняя Вера Алдонина, живет с ее родителями, которые часто показывают фотографии красавицы-внучки. В честь Дня Победы отец девочки, футболист Евгений Алдонин опубликовал песню «Письмо с фронта» в ее исполнении, и довел поклонников покойной певицы до слез. «С Великим Праздником Победы!!! «Письмо с фронта» исполняет Верочка, в честь своего прадедушки Началова Егора Семёновича, вечная память героям! Помним, гордимся и чтим! Верочка, большая умничка», - подписал публикацию Евгений.
Пользователи Сети уверены, что Вера унаследовала мамин талант: «Боже, у Верочки голос, как у мамы», «Прослушиваются нотки звучания голоса Юлички», «Евгений, невероятно красиво, тонко талантливо Верочка исполняет. Весь мамин талант чувствуется в ее сердце. Счастья Вашей замечательной доченьке!», «Какая умничка!!!! А как голос похож на мамин», «Юлечки голос... правдаааа!!! Необыкновенное сходство», «Плачу, голос Юли», «Просто в самое сердце! У меня слезы ручьями», «Мамин голос 100%», «НУ ДО СЛЁЗ!!!!! А ГОЛОС МАМИН!!!!», «Какой талант! А тембр так похож на мамин!!Умничка!!!», «Как трогательно👏👏👏смотрела и плакала, Верочка необыкновенная, чистейшей души человечек, голос как песня, я слушала несколько раз».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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