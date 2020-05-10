13-летняя дочь Юлии Началовой довела до слез ее поклонников: «Голос, как у мамы»

Пользователи Сети уверены, что Вера унаследовала мамин талант: «Боже, у Верочки голос, как у мамы», «Прослушиваются нотки звучания голоса Юлички», «Евгений, невероятно красиво, тонко талантливо Верочка исполняет. Весь мамин талант чувствуется в ее сердце. Счастья Вашей замечательной доченьке!», «Какая умничка!!!! А как голос похож на мамин», «Юлечки голос... правдаааа!!! Необыкновенное сходство», «Плачу, голос Юли», «Просто в самое сердце! У меня слезы ручьями», «Мамин голос 100%», «НУ ДО СЛЁЗ!!!!! А ГОЛОС МАМИН!!!!», «Какой талант! А тембр так похож на мамин!!Умничка!!!», «Как трогательно👏👏👏смотрела и плакала, Верочка необыкновенная, чистейшей души человечек, голос как песня, я слушала несколько раз».