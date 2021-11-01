Дочь Валерия Гаркалина рассказала о тяжелом состоянии артиста

Андрей Малахов в прямом эфире по телефону связался с дочерью актера Никой для того, чтобы справиться о состоянии актера.

«Сейчас все в том же подвешенном состоянии, в котором было. Состояние крайне тяжелое. Надеемся. Тут от нас ничего не зависит. Он под полным контролем врачей. Врачи делают все, что могут. К сожалению, тут только можно ждать»,-сообщает Ника Гаркалина и надеется только на помощь врачей.