Дочь Валерия Гаркалина рассказала о тяжелом состоянии артиста
Фото: Ekaterina Tsvetkova
Со 2 октября 67-летний народный артист РФ находится на лечении в Коммунарке в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Состояние его стабильно ухудшается. Легкие артиста уже поражены на 90%, и, помимо, аппарата ИВЛ Гаркалина чуть больше недели назад подключили также и к аппарату ЭКМО, действие которого направлено на насыщение крови кислородом при острой дыхательной недостаточности.Помимо почти полноценного поражения у артиста начался тромбоз в венах, что требует срочного переливания крови с целью избежания сепсиса.
Андрей Малахов в прямом эфире по телефону связался с дочерью актера Никой для того, чтобы справиться о состоянии актера.
«Сейчас все в том же подвешенном состоянии, в котором было. Состояние крайне тяжелое. Надеемся. Тут от нас ничего не зависит. Он под полным контролем врачей. Врачи делают все, что могут. К сожалению, тут только можно ждать»,-сообщает Ника Гаркалина и надеется только на помощь врачей.