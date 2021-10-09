Звезду «Ширли-Мырли» Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО из-за поражения легких

Народный артист России Валерий Гаркалин находится в реанимации больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии. 67-летнего актера, тяжело переносящего коронавирус, подключили не только к ИВЛ, но и к ЭКМО. Этот аппарат искусственно насыщает кровь уислородом, когда легкие и/или сердце не справляются самостоятельно.

Валерия Гаркалина доставили в больницу 2 октября. На момент госпитализации поражение легких составляло 25%, но за неделю развилось до 75% на одном легком, до 85% — на другом, сообщает «Комсомольская правда».