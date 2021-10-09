Звезду «Ширли-Мырли» Валерия Гаркалина подключили к ЭКМО из-за поражения легких
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Фото: East News Russia
Народный артист России Валерий Гаркалин находится в реанимации больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии. 67-летнего актера, тяжело переносящего коронавирус, подключили не только к ИВЛ, но и к ЭКМО. Этот аппарат искусственно насыщает кровь уислородом, когда легкие и/или сердце не справляются самостоятельно.
Валерия Гаркалина доставили в больницу 2 октября. На момент госпитализации поражение легких составляло 25%, но за неделю развилось до 75% на одном легком, до 85% — на другом, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее издание опубликовало комментарий дочери актера Ники Гаркалиной. Она рассказала, что отец сделал прививку, но отметила, что не хотела бы подачи информации в духе того, что вакцинация не помогла. Тяжелое состояние отца наследница Валерия Гаркалина объяснила тем, что у него есть сердечная неостаточность и другие сопутствующие заболевания.
Также ранее стало известно, что с тяжелым поражением легких в реанимацию доставлен и певец Александр Серов. Артист может дышать только с помощью кислородной маски.
Фото и видео: Anatoly Lomokhov/Global Look Press; East News