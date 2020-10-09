Максим Галкин с детьми побывал на дне рождения 5-летней дочери Проскуряковой и Николаева

Дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева Веронике исполнилось 5 лет. Накануне, в день рождения дочери Юлия нежно поздравила малышку, а вечером для девочки устроили праздник в семейном кругу дома.

Именинницу и ее гостей развлекали аниматоры, которые резвились с детворой во дворе загородного особняка Николаевых. Среди приглашенных был и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри. В сториз телеведущий показал, как прошел праздник.

Дети веселились в десятках игрушек, громко кричали, поздравляя именинницу и радовались. Не отставали от них и взрослые.