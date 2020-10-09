Максим Галкин с детьми побывал на дне рождения 5-летней дочери Проскуряковой и Николаева
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева Веронике исполнилось 5 лет. Накануне, в день рождения дочери Юлия нежно поздравила малышку, а вечером для девочки устроили праздник в семейном кругу дома.
Именинницу и ее гостей развлекали аниматоры, которые резвились с детворой во дворе загородного особняка Николаевых. Среди приглашенных был и Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри. В сториз телеведущий показал, как прошел праздник.
Дети веселились в десятках игрушек, громко кричали, поздравляя именинницу и радовались. Не отставали от них и взрослые.
Семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой и Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой давно и тесно дружат. Игорь Николаев еще в молодости написал для Примадонны несколько песен, ставших хитами («Две звезды», «Айсберг», «Балет», «Прости, поверь», «Паромщик», «Надо же» и другие), продолжается их сотрудничество и до сих пор.
К тому же Игорь Николаев является крестным отцом Лизы и Гарри Галкиных, что делает звездные семейства родственниками по церковным традициям. Известно, что Алла Пугачева очень любит молодую жену маэстро Юлию Проскурякову. И даже на их свадьбе, состоявшейся 10 лет назад, Примадонна отметила, обратившись к жениху Николаеву, что лично заступится за Юлю, если муж надумает ее обидеть.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина и Юлии Проскуряковой
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