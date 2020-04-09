Игорь Николаев показал свое фото в инвалидной коляске в «коронавирусной» больнице
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Несколько дней назад 60-летний Игорь Николаев вернулся домой после лечения пневмонии в больнице в Коммунарке. Наличие коронавируса в организме композитора не потвердилось, хотя в больницу его доставили с пневмонией.
Через несколько дней после возвращения домой Игорь Николаев опубликовал в Instagram пост, посвященный медикам. Маэстро поблагодарил врачей за их самоотверженный труд и показал свое фото в инвалидной коляске.
«Огромное спасибо моим врачам Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсестрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя! Всем здоровья!», — написал Игорь Николаев в социальной сети.
По данным на 9 апреля 2020 года, в России за сутки зафиксировали 1459 новых случаев заражения COVID-2019, общее количество заболевших 10 131.
Актуальные новости о коронавирусе читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!