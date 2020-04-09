Игорь Николаев показал свое фото в инвалидной коляске в «коронавирусной» больнице

Несколько дней назад 60-летний Игорь Николаев вернулся домой после лечения пневмонии в больнице в Коммунарке. Наличие коронавируса в организме композитора не потвердилось, хотя в больницу его доставили с пневмонией.

Через несколько дней после возвращения домой Игорь Николаев опубликовал в Instagram пост, посвященный медикам. Маэстро поблагодарил врачей за их самоотверженный труд и показал свое фото в инвалидной коляске.

«Огромное спасибо моим врачам Валерию Самойленко, Малику Мустафаеву, Алексею Зеленскому, а также дежурным врачам, медсестрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации — не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя! Всем здоровья!», — написал Игорь Николаев в социальной сети.

По данным на 9 апреля 2020 года, в России за сутки зафиксировали 1459 новых случаев заражения COVID-2019, общее количество заболевших 10 131.

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