Дочь Михаила Ефремова станет опекуном поднимавшей на нее руку матери после трагедии с отцом?

После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова его бывшая жена и мать его взрослой дочери, актриса Ксения Качалина, рискует столкнуться с неприятностями. Женщина страдает от алкоголизма, живет одна и без помощи бывшего мужа может оказаться в сложной финансовой ситуации. Опеку над ней планирует оформить дочь Анна-Мария Ефремова — несмотря на обиды, которые были нанесены ей в детстве.

«Моя биологическая родительница регулярно подвергала меня физическому насилию в возрасте 8-12 лет. Не думаю, что хочу называть ее таким важным словом, как "мать"», — рассказывала девушка в одном из интервью.

«Очевидно, что у Ксении Качалиной проблемы со здоровьем, необходимо лечение. Обращаться к врачам самостоятельно она отказывается. Поэтому всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем», — рассказал «СтарХиту» официальный представитель Анны-Марии Ефремовой, адвокат Владимир Комсолев.

Сейчас у Анны-Марии нет даже ключей от апартаментов, в которых проживает ее мать. Из квартиры, по словам адвоката, идет неприятный запах, и вполне вероятно, что экс-актрисе может понадобиться помощь, в том числе и медиков. Сама Качалина отрицает свою болезнь, несмотря на находящиеся в распоряжении телеканала НТВ видеозаписи, из которых становится очевидно: женщина проживает в не самых опрятных условиях.

Напомним, что известному актеру театра и кино Михаилу Ефремову грозит серьезное наказание за смерть человека, произошедшую по его вине. 8 июня, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee в нетрезвом состоянии, артист выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был Сергей Захаров. Пострадавший от столкновения водитель был доставлен в больницу, но к утру скончался от травм. Михаил Ефремов свою вину признал, принес извинения семье погибшего и сообщил, что не планирует пытаться смягчить приговор или избежать наказания.