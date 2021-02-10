Дочь Ларисы Гузеевой прооперировали после серьезной травмы ноги

Ранее 61-летняя звезда фильма «Жестокий романс» удивила многочисленных поклонников эффектной сменой имиджа. Лариса Гузеева опубликовала фотографии, на которых она позирует с ярким макияжем и новой необычной прической — густым пучком волос и короткой, экстремально дерзкой челкой. Рядом с телеведущей на снимках позирует ее коллега и бывший возлюбленный Дмитрий Нагиев.

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