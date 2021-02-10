Дочь Ларисы Гузеевой прооперировали после серьезной травмы ноги
Фото: @_larisa_guzeeva__ / Instagram
Лариса Гузеева в Сети поблагодарила врача-травматолога за проведенную операцию на колене ее дочери Ольги Бухаровой: «Вот я у такого совершенно потрясающего, лучшего на земном шаре травматолога. Это абсолютный гений. Сегодня он прооперировал мою дочку Лельку, коленку, потому что только Николай Николаевич оперирует вот эти травмы. Во она так умудрилась упасть, что Николай Николаевич говорит: "это надо постараться так упасть". Просто от всей души благодарю». Сама же Ольга тоже опубликовала снимок из больницы на своей личной Instagram-странице. Ни Лариса, ни Ольга не рассказали при каких обстоятельствах была получена травма. Сейчас девушку ждет реабилитация.
Ранее 61-летняя звезда фильма «Жестокий романс» удивила многочисленных поклонников эффектной сменой имиджа. Лариса Гузеева опубликовала фотографии, на которых она позирует с ярким макияжем и новой необычной прической — густым пучком волос и короткой, экстремально дерзкой челкой. Рядом с телеведущей на снимках позирует ее коллега и бывший возлюбленный Дмитрий Нагиев.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: @@_larisa_guzeeva__ / Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!