«Наша Снежная королева»: Гузеева в шубе и уггах предалась воспоминаниям о детстве

На двух фотографиях Гузеева запечатлена в черной шубе, светлых угги с серым капюшоном на голове. На одном снимке она сидит на заснеженной скамье, на втором — стоит с закрытыми глазами между покрытыми белизной деревьями. Вероятно, артистка отдыхала в парке или лесу.

«Зима возвращает меня в детство: туда, где всегда тепло, беззаботно и море любви. А красота какая: ничего лишнего, все четко и чисто. Всем счастья и гармонии с миром!», — написала телеведущая. Поклонники актрисы согласились с кумиром: по их словам, зима — очень красивое время года.