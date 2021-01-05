«Наша Снежная королева»: Гузеева в шубе и уггах предалась воспоминаниям о детстве
Фото: instagram.com/larisa_guzeeva
На двух фотографиях Гузеева запечатлена в черной шубе, светлых угги с серым капюшоном на голове. На одном снимке она сидит на заснеженной скамье, на втором — стоит с закрытыми глазами между покрытыми белизной деревьями. Вероятно, артистка отдыхала в парке или лесу.
«Зима возвращает меня в детство: туда, где всегда тепло, беззаботно и море любви. А красота какая: ничего лишнего, все четко и чисто. Всем счастья и гармонии с миром!», — написала телеведущая. Поклонники актрисы согласились с кумиром: по их словам, зима — очень красивое время года.
Фото: instagram.com/larisa_guzeeva
«Какая зима у вас классная», — уточнили в комментариях. «Погода нас балует теплыми снежными денечками», — согласились другие. «Красота спасет мир», — считают юзеры. «Такая ягодка», — восхитились фотографиями Гузеевой поклонники. «Вы прекрасны», — сделали они ей комплимент. «Наша Снежная королева», — назвали телеведущую.
Ранее 61-летняя звезда фильма «Жестокий романс» удивила многочисленных поклонников эффектной сменой имиджа. Лариса Гузеева опубликовала фотографии, на которых она позирует с ярким макияжем и новой необычной прической — густым пучком волос и короткой, экстремально дерзкой челкой. Рядом с телеведущей на снимках позирует ее коллега и бывший возлюбленный Дмитрий Нагиев.
Осенью заметно постройневшая актриса восхитила Сеть образом с тельняшкой.
_Фото: Instagram/@_larisa_guzeeva__
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