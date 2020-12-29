Экстремально короткая челка и густой макияж: Лариса Гузеева предстала в новом образе
Фото: Instagram Ларисы Гузеевой
Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует с ярким макияжем и новой необычной прической — густым пучком волос и короткой, экстремально дерзкой челкой. Рядом с телеведущей на снимках позирует ее коллега и бывший возлюбленный Дмитрий Нагиев.
«Новый год — самый радостный праздник, и глупцы те, кто стенают, что стали старше на год и т.п. Глупости. А я по-прежнему загодя фантазирую: какой наряд и какой стол и подарки. Радуйтесь!», — написала она.
Поклонников Ларисы Гезеевой ее новый образ не оставил равнодушными. «Ну какая вы шикарная!», «Лучшие представители красоты и ума! Шикарны бомбически», «Вам очень идет открывать лицо. Образ шикарен», «Какая шикарная вы здесь!», «Ого, красотка!», «Вот это образ», «Такая красивая», «Лара, какая же вы красивая. Дима тоже шикарно выглядит», «Боже, какая шикарная!», «Прическа просто шикарна! В стиле Тиффани! Очень вам идет!», «Классно выглядите, а прическа очень идет, просто шедевр, помолодела лет на... Ну в общем 18», «Не узнала, прекрасно выглядите», «Очень интересный образ, вам очень идет такая прическа», — пишут они в комментариях.
Отметим, что Лариса Гузеева приняла участие в новогоднем шоу «Первого канала», который зрители увидят 31 декабря. На съемочной площадке в ГУМе также появились Дмитрий Нагиев, Максим Галкин, Иван Ургант, Алла Михеева, Дмитрий Борисов и Жанна Бадоева.
Звезду шоу «Давай поженимся!» и актрису Ларису Гузееву с уверенностью можно назвать женщиной без комплексов. Звезда экрана не боится рисковать и часто экспериментирует со своей внешностью. Осенью телеведущая решила обновить стрижку, сохранив при это свой привычный темный оттенок волос. Ранее актриса была блондинкой и носила пышную стрижку средней длины. Лариса сделала асимметричное каре, которое ей уложили крупными легкими прядями.
Фото: Instagram
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