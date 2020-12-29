Экстремально короткая челка и густой макияж: Лариса Гузеева предстала в новом образе

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позирует с ярким макияжем и новой необычной прической — густым пучком волос и короткой, экстремально дерзкой челкой. Рядом с телеведущей на снимках позирует ее коллега и бывший возлюбленный Дмитрий Нагиев.

«Новый год — самый радостный праздник, и глупцы те, кто стенают, что стали старше на год и т.п. Глупости. А я по-прежнему загодя фантазирую: какой наряд и какой стол и подарки. Радуйтесь!», — написала она.