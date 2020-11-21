«До слез!» Наталья Водянова нежно призналась в любви бабушке в день ее 91-летия
Фото: @natasupernova / Instagram
В новом видео, которое Наталья Водянова опубликовала на своей странице в Instagram, она показала семейное застолье в честь 91-летия бабушки. Супермодель произнесла трогательную речь, посвященную бабуле, на русском языке, а затем продублировала ее на английский. За столом собрались самые близкие люди для Натальи и ее бабушки. Наталья нежно призналась в любви бабушке и сказала, что благодарна ей за такую заботу в детстве. Модель рассказала трогательную историю, как бабушка уговорила ее не выщипывать брови, и как она стала примером для подражания на всю жизнь. После речи Наталья преподнесла дорогой подарок, означающий «соединение близких» — драгоценную подвеску с двумя половинками.
Под видео Наталья написала: «Не могу не поделиться с вами, дорогие, этим теплым моментом празднования 19-летия (наоборот) моей Бабунички. Спасибо Вам всем за теплые комментарии под последним постом, которые я ей читаю на досуге, и она очень благодарна Вашим добрым пожеланиям и вниманию».
Фолловеры остались в восторге от видео Натальи и поспешили передать свои поздравления бабушке супермодели: «Многие лета бабуле вашей!!! Она красавица», «Наташа, ЭТО ПРЕКРАСНО!», «Здоровья и хорошего настроения бабушке», «Светлая, необыкновенная. Когда давно, я увидела ваши снимки в журнале, и меня заворожили ваши брови», «До слез!», «Как трогательно и приятно иметь возможность отблагодарить бабушку!», «Потрясающее, светлое, доброе видео и такое же состояние при его просмотре! Спасибо за то, что делитесь», «С Днем Рождения Бабушку! Долгих лет жизни!».
Фото: @natasupernova / Instagram
Напомним, что единственная дочь Водяновой появилась в первом браке модели с британским аристократом Джастином Портманом. Девочка получила свое имя в честь реки Невы, на которой стоит Петербург, однако его следует читать с ударением на первый слог. С Портманом Водянова развелась в 2011 году, а в сентябре этого года вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно, от которого у нее двое сыновей. Пара расписалась в мэрии Парижа, а невеста надела на церемонию потрясающее платье от Ульяны Сергеенко, с которой ее связывает крепкая дружба.
К слову, недавно мы писали, как Наталья Водянова показала фотографию с повзрослевшей дочкой. Супермодель показала в своем Instagram очаровательное фото с ее повзрослевшей дочкой Невой Портман.
Фото и видео: @natasupernova / Instagram
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