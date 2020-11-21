«До слез!» Наталья Водянова нежно призналась в любви бабушке в день ее 91-летия

Под видео Наталья написала: «Не могу не поделиться с вами, дорогие, этим теплым моментом празднования 19-летия (наоборот) моей Бабунички. Спасибо Вам всем за теплые комментарии под последним постом, которые я ей читаю на досуге, и она очень благодарна Вашим добрым пожеланиям и вниманию».

Фолловеры остались в восторге от видео Натальи и поспешили передать свои поздравления бабушке супермодели: «Многие лета бабуле вашей!!! Она красавица», «Наташа, ЭТО ПРЕКРАСНО!», «Здоровья и хорошего настроения бабушке», «Светлая, необыкновенная. Когда давно, я увидела ваши снимки в журнале, и меня заворожили ваши брови», «До слез!», «Как трогательно и приятно иметь возможность отблагодарить бабушку!», «Потрясающее, светлое, доброе видео и такое же состояние при его просмотре! Спасибо за то, что делитесь», «С Днем Рождения Бабушку! Долгих лет жизни!».