«До мурашек»: Катерина Шпица вспомнила свои выступления в «Ледниковом периоде»

Отметим, что не так давно Катерина Шпица опубликовала редкое фото с отцом, вызвавшее бурные споры в стройных рядах Instagram-подписчиков. Пока одни уверены в том, что Катерина больше похожа на маму, другие утверждают, что в актрисе преобладают отцовские черты.

К слову, недавно мы писали, как мимика выдала Катерину Шпицу в необычном образе в очках. Фотография со съемок, на которой не сразу можно признать актрису, появилась в ее Instagram. Девушка сделала селфи в огромных очках и платочке.

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