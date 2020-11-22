«До мурашек»: Катерина Шпица вспомнила свои выступления в «Ледниковом периоде»
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
В новом видео Катерина вспомнила свои яркие выступления на шоу «Ледниковый период». Ролики Катерина опубликовала на своей странице в Instagram. На льду актриса с легкостью исполняет поддержки и поражает легкостью катания. В поте Катерина написала: «С днем телевидения! Всех моих коллег хочу поздравить с днём телевидения ! В моей тележизни одним из самых ярких событий был «Ледниковый период»- проект, который всегда собирал и собирает по сей день команду из талантливых и трудолюбивых людей! Телевидение и должно быть таким - искусством, порождающим добро, красоту и искусство .Я слежу за новым сезоном, болею за своих фаворитов с восторгом и ноткой ностальгии. Сегодня по случаю размещаю мой самый любимый номер сезона 2013 года, наш танец с Максимом Стависким под музыку Стаса Намина и группы «Цветы».
Фолловеры остались в восторге от выступления Катерины и написали: «Спасибо. Это супер. Кать сбросьте пожалуйста и другие номера свои здесь», «До мурашек», «Я просто в шоке от номера, это так прекрасно, слов просто нет. Вы молодцы, многие не знают горе, боль этой песни. Вы своим выступлением показали все сразу. Молодцы. Не ожидал если честно», «Очень трогательно. Заставили поплакать. Очень красиво. КАТЮШ, вы большая умничка. Спасибо.».
Фото: @katerinashpitsa / Instagram
Отметим, что не так давно Катерина Шпица опубликовала редкое фото с отцом, вызвавшее бурные споры в стройных рядах Instagram-подписчиков. Пока одни уверены в том, что Катерина больше похожа на маму, другие утверждают, что в актрисе преобладают отцовские черты.
К слову, недавно мы писали, как мимика выдала Катерину Шпицу в необычном образе в очках. Фотография со съемок, на которой не сразу можно признать актрису, появилась в ее Instagram. Девушка сделала селфи в огромных очках и платочке.
А вам понравилось выступление Катерины Шпицы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @katerinashpitsa / Instagram
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